Canlı yayında gerçekleşen bu olay, ekran başındaki izleyicilere adeta heyecan dolu anlar yaşattı.

10 YAŞINDAKİ FIRAT KAYBOLDU

Fırat Koçyiğit, babasının sevgilisi Şehnaz Hanım’ın iş yerinden “Eve gidiyorum” diyerek ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Panik ve gözyaşları içinde programa katılan Şehnaz Hanım, Fırat’a yıllardır baktığını belirterek yardım istedi:

"Fırat çok hareketli bir çocuk. Psikoloğa götürmem söylendi ama götüremedim. Onu bulmamız gerekiyor."

Müge Anlı, Bahçelievler sakinlerine seslenerek çocuğun bulunması için çağrı yaptı. Canlı yayın sırasında programa çok sayıda ihbar geldi. Bir simitçinin, çocuğun kendisinden simit aldığını söylemesi üzerine ekip, bu yönde araştırma başlattı.

Son gelen bir ihbarla, bir kadın Fırat’ın kendi kapısının önünde oturduğunu söyledi ve çocuğun fotoğrafını gönderdi. Fotoğrafı gören Şehnaz Hanım, çocuğu tanıdı. Müge Anlı ekibi, verilen adrese giderek Fırat’ı sağ salim buldu.

Fırat’ı bulan kişi, çocuğun kapısına kendi kendine geldiğini belirterek, “Okuldan çıktığını söyledi ama gece nerede kaldığını bilmiyoruz,” dedi. Çocuğun bulunmasının ardından emniyet ekipleri olay yerine geldi ve gerekli işlemleri başlattı.