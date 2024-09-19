Muğla'da Milas Belediyesi eğitim alanındaki hizmetlerini sürdürüyor. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ödev destek ve beceri kurslarına kayıt yaptıran öğrenciler için ders zili çaldı.MUĞLA (İGFA) - Öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sunan ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini gerçekleştiren Milas Belediyesi tarafından ücretsiz olarak açılan ödev destek ve beceri kursları ile öğrencilerin eğitim alanındaki başarılarına katkı sunmak amaçlanıyor.

Milas Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’ne bağlı kültür birimi bünyesinde hizmete giren 5- 6- 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin kayıt yaptırdığı ödev destek ve beceri kurslarında Milas Belediyesi Çocuk Kütüphanesi’nde Türkçe, İngilizce, Almanca, Matematik; Amfi Tiyatroda bulunan alanlarda ise Yaratıcı Drama ve Müzik branşlarında eğitim veriliyor. Alanında uzman eğitimciler tarafından eğitim verilen ödev destek ve beceri kurslarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Belediye bünyesinde açılan ödev destek ve beceri kursları hakkında konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz “Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyor ve eğitimde fırsat eşitliğini savunuyoruz. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte belediyemiz bünyesinde ücretsiz olarak açtığımız ödev destek ve beceri kursları ile öğrencilerimizin okul başarılarının artmasını amaçlıyoruz. Alanında uzman eğitimcilerimiz tarafından verilen ödev destek ve beceri kurslarına yoğun ilgi gösteren öğrencilerimize teşekkür ediyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.