Muğla Büyükşehir Belediyesi 434 dönüm arazisine ekimini yaptığı yem bitkisi hasadına başlandı. Elde edilen kaba yem ücretsiz dağıtılacakMUĞLA (İGFA) - Muğla'da hayvan yetiştiriciliğinin maliyetlerini düşürmek, üreticiye destek sağlamak amacıyla kooperatifler ile işbirliği yapan Büyükşehir Belediyesi, üç ilçede kendi arazilerine ekimini yaptığı yem bitkisinin hasadına başladı. Hasadı yapılan yem bitkisi balya haline getirilerek hayvancılıkla uğraşan kooperatif üyesi üreticilere ücretsiz dağıtılacak.

Geçtiğimiz yıl başlayan proje kapsamında kooperatif ortağıhayvancılıkla uğraşan çiftçilere doğrudan kaba yem desteği yapan Büyükşehir Belediyesi; mülkiyeti kendisine ait olan Yatağan İlçesi Madenler Mahallesi’nde 40 dönüm, Seydikemer İlçesi Korubükü Mahallesi’nde 33 dönüm, İzzettin Mahallesi’nde 22 dönüm, Milas İlçesi Koru Mahallesi’nde 339 dönüm olmak üzere toplamda 434 dönüm tarım arazisinde yem bitkisi tohumu ekimi yaptıve hasadına başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin kaba yem desteğinden yaklaşık kooperatif üyesi 700 üreticinin yararlanması bekleniyor.

BAŞKAN GÜRÜN; “MUĞLA’MIZDA BÜYÜKŞEHİR DESTEKLEYECEK, ÜRETİCİMİZ KAZANACAK.”

Muğla’yı turizm, kültür-sanat yanında üreten, üreten köylünün milletin efendisi olduğu bir tarım kenti haline getirmek için mücadele ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Büyükşehir Belediyesi’ne ait arazilere yem bitkisi ektiklerini, hasadını yaparak kooperatif üyesi üreticilere ücretsiz dağıtacaklarını belirtti.

Başkan Gürün, Muğla'nın bereketli toprakları, başat ürünleri ile çok önemli bir tarım kenti olduğunu ifade ederek, "Turizmde bir marka olan şehrimiz dünyanın en özel zeytin yağından balına, susamından portakalına kadar çok geniş bir ürün yelpazesine sahip. Bu bereketli topraklarda üreten köylümüzün yanında olmak, onları tekrar milletin efendisi yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Mülkiyeti Büyükşehir Belediye’mize ait topraklara yem bitkisi ekimi yaptık. 434 dönüm arazide yeşeren yem bitkileri hayvancılıkla uğraşan kooperatif üyesi üreticilerimize ücretsiz dağıtılacak. Muğla’mızda Büyükşehir destekleyecek, üreticimiz kazanacak" diye konuştu.