Osmangazi Belediyesi, Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde her biri Bursa’nın ayrı bir coğrafi ve kültürel güzelliğini yansıtan fotoğraflardan oluşan sergiye ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği iş birliğinde hazırlanan Dünya Fotoğrafçılık Günü Sergisi, Osmangazi Belediyesi Merkez Bina girişinde Bursalıların beğenisine sunuldu. Fotoğraf sanatçılarının objektifine yansıyan birbirinden güzel 30 fotoğrafın yer aldığı sergi, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, BUFSAD yönetimi ve fotoğraf sanatçılarının katılımıyla gerçekleşen tören ile ziyarete açıldı. Fotoğraf sanatına gönül verenler, 23 Ağustos tarihine kadar sergiyi ziyaret edebilecek.

“FOTOĞRAF ÖNEMLİ BİR SANAT DALI”

Sergi açılışında yaptığı konuşmasına Dünya Fotoğrafçılık Günü’nü kutlayarak başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Böyle güzel bir serginin hazırlanmasında emeği geçen Osmangazi Kent Konseyi’ne ve BUFSAD üyesi değerli fotoğraf sanatçılarına teşekkür ediyorum. Sergi, her biri birbirinden güzel fotoğraflardan oluşuyor. Fotoğraf, önemli bir sanat dalı. İyi bir göze ve sanatsal bir bakış açısına sahip olmak gerekiyor. Fotoğraf sanatına gönül vermiş herkesin Dünya Fotoğrafçılık Günü’nü kutluyorum. Fotoğraf sanatına katkı sunmak adına ilerleyen günlerde yeni etkinliklere imza atmayı planlıyoruz” dedi.

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılma ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Dünya Fotoğrafçılık Günü’nü böyle güzel bir sergi ile kutluyoruz. Fotoğrafçılar, tarihi bir anı veya toplumsal bir olayı tek bir fotoğraf karesi ile ölümsüzleştirdikleri gibi bazen de güzel bir anıyı veya doğal güzellikleri objektiflere yansıtırlar. Osmangazi Kent Konseyi Fotoğraf Çalışma Grubu olarak yeni dönemdeki ilk sergimizi Osmangazi Belediyemizin ev sahipliğinde açtık. Osmangazi’de daha birçok sanatsal ve kültürel etkinliğe imza atmayı planlıyoruz.”

Dünya Fotoğrafçılık Günü’nün 1839 yılından bu yana kutlandığını belirten Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Gökeer, “Dünya Fotoğrafçılık Günü, Louis Daguerre tarafından 1839 yılında Daguerreotype cihazının bulunmasından bu yana tam 185 yıldır kutlanıyor. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a ve Osmangazi Kent Konseyi’ne fotoğraf sanatına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra da birlikte gerçekleştireceğimiz etkinlikler ile fotoğraf sanatına hizmet etmeyi çok isteriz” diye konuştu.

Konuşmaların arından Başkan Aydın ve katılımcılar, sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.