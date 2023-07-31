Muğla Büyükşehir Belediyesi Koku Vadisi Lavanta Bahçesi yaklaşık 10 bin misafire ev sahipliği yaptı.MUĞLA (İGFA) - 2019 yılında Koku Vadisi projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe ilçesi Yerkesik Yeniköy Mahallesi’nde hayata geçirdiği Lavanta Bahçesi bu yıl 10 bin kişiyi ağırladı.

Menteşe ilçesi Yerkesik Yeniköy Mahallesi’nde 29 dekar arazinin 15 dekarına dikilen Lavanta bahçesinde Büyükşehir Belediyesi bu yıl 2.Lavanta Şenliği düzenledi.

Her yıl büründüğü muhteşem mor rengi ile ziyaretçilerin ilgi odağı olan Lavanta Bahçesi özellikle amatör ve profesyonel fotoğrafçıların doğal bir stüdyo platformu haline geldi. Lavanta Bahçesi gelin, damat, nişanlı çiftler ve hamileleri her yıl uğrak noktası oluyor. Ayrıca kooperatifler ve yerli halk tarafından üretilen yöresel ürünler de lavanta bahçesi yanındaki sosyal alanda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Tıbbi-aromatik bitki yağları, bitki çayları, hediyelik ürünler gibi özel ürünlerin yanında yöresel lezzetleri de tatma fırsatı yakalayan ziyaretçiler sosyal medya paylaşımlarıyla da mahallenin tanıtımına katkı sağlıyor. Bu yıl Koku Vadisi lavanta bahçesine yaklaşık 10 bin kişi gelerek fotoğraf çekildi ve bahçenin keyfini çıkardı.

Yerkesik Yeniköy Muhtarı Nevike Kızıltoprak mahallelerinin lavantanın mor rengi ve kokusuyla çok daha güzelleştiğini, misafir çektiğini söyledi ve Büyükşehir Belediyesi’ne destekleri için teşekkür etti.

Kızıltoprak; “Büyükşehir Belediyesi’nin köyümüzde tarım arazisi vardı ve 2019 yılında burada lavanta bahçesi oluşturdu. Kısa sürede burada ve civar köylerde birçok üretici lavanta dikmeye başladı. Lavanta bahçeleri güzel renkleriyle misafirlerin ilgi odağı olurken aynı zamanda lavanta yağından elde edilen ürünlerle de üreticisine de kazandırıyor. Lavanta Şenliği’nden sonra köyümüz birçok misafiri ağırladı, ağırlamaya da devam ediyor. Herkesi mor renkleriyle büyüleyen, mis gibi kokan lavanta bahçelerimize bekliyoruz.” dedi.