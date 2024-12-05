Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşta muhalifler tarihi bir ilerleme kaydetti.

Uzun süredir durulan çatışmaların ardından 27 Kasım'da başlayan yürüyüşte muhalif güçler bugün itibariyle ülkenin güneyine doğru Hama şehrine kadar kontrol sağladı.

ESAD GÜÇLERİ HAMA'DAN KAÇTI

Muhalifler zafer naraları ile Hama'ya girdikleri anları sosyal medyadan paylaşırken Esad rejimi ordusu da şehrin muhalifler tarafından ele geçirildiğini kabul etti

Kent merkezinin Mezarib, Sanayi ve Arbain mahallelerini ele geçiren muhalifler, kent merkezinin iç kesimlerine girerek burada kontrolü sağladı.

Bu arada Suriye rejimi ordusundan yapılan yazılı açıklamada, rejim karşıtı grupların şehre girmesi üzerine ordunun şehrin dışına çekilerek yeniden mevzilendiği belirtildi.

Böylece Esad zulmüne karşı 2011 yılından bu yana direnen muhalifler ilk kez ülkenin bu kadar güneyine inmiş oldu.

Türkiye sınırı ile şam arasındaki kuzey-güney eksinindeki Halep ve Hama'yı alan muhaliflerle Şam arasında sadece Humus şehri kaldı.

Hama'nın düşmesinden sonra ise rejime karşı muhalif gösterilerin başladığı tarihte Hama'nın bu gösterilere merkez olduğu görüntüler akıllara geldi.

Muhaliflere ortalama 200 kilometre uzaktaki Şam'da adeta köşeye sıkışan Esad'ın vereceği tepki merak edilirken muhalifler yeni hedeflerini başken Şam olarak çoktan belirledi bile...

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama iline ilerlemişti.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.