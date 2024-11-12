Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası, kamu mühendisleri ve teknik personelin maaşlarına iyileştirme talep etti. Sendika adına açıklamada bulunan Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası Genel Başkanı Makine Mühendisi Mümin Güler, “Kamuda çalışan 30 yıllık bir mühendisin maaşı 105 bin TL olmalı” dedi. Mümin Güler, maaş adaletsizliğinin çalışanların motivasyonunu ve iş barışını olumsuz etkileyerek verimliliği düşürdüğünü belirtti.

Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası, kamuda çalışan mühendis maaşlarının iyileştirilmesi gerektiğini açıkladı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iyileştirmeye yönelik iki maddelik bir çözüm önerisi sunuldu. Buna göre, ek ödeme oranında artış ile teknik sorumluluk ödemesi talep edildi.

“Mühendislerin haklı talepleri görmezden gelinmemeli”

Sendikayı temsilen açıklamada bulunan Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası Genel Başkanı Mümin Güler, kamuda teknik hizmetler sınıfında görev yapan mühendislerin bilişim, enerji, sanayi, sağlık ve altyapı gibi kritik alanlarında büyük sorumluluklar üstlenmesine rağmen mevcut maaşların bu görevlerin ve aldıkları risklerin karşılığını yansıtmadığına dikkat çekti. Mümin Güler, “30 yıldır kamuda çalışan bir mühendisin maaşı yalnızca 57 bin 918 TL iken, eşdeğer meslek gruplarında bu rakam ek ödemelerle birlikte 100 bin TL’nin üzerine çıkıyor. Bu fark, mühendislerin emeğini adil bir şekilde değerlendirmeyen mevcut düzenin bir yansımasıdır” diyerek maaş adaletsizliğinin son bulması için yetkilileri harekete geçmeye davet etti.

Maaş düzenlemesi için iki maddelik temel öneri

Mümin Güler, mühendis maaşlarının olması gereken seviyeye çıkarılması için iki temel öneri sundu. İlk madde olarak teknik sorumluluk ödemesi kapsamında 30 yıllık bir mühendisin mevcut maaşı olan 57 bin TL’nin 105 bin TL’ye çıkarılması için ek ödeme yapılması, söz konusu ek ödemenin mühendislerin bilgi, deneyim ve sorumluluklarına göre yüzde 500 oranında bir artışla maaşlara yansıtılması talep edildi. İkinci maddenin ise mühendis maaşlarının, eşdeğer meslek gruplarına yakın bir seviyeye getirilmesi için ek ödeme oranında 50 puanlık bir artış yapılması olarak önerildi. Mümin Güler, kamu mühendislerinin adil bir maaşa kavuşabilmesinin yolunun bu iki maddenin birlikte uygulanmasından geçtiğine dikkat çekti.

“Devletimiz yetkin mühendis bulamayacak”

Kamudaki adaletsiz maaş düzenlemesinin devletin mühendislik mesleğine gereken değeri göstermediği yönünde olumsuz bir algı oluşturduğuna işaret eden Mümin Güler, “Bu algı, iyi eğitim alan mühendislerin zamanla kamuda görev almayı tercih etmemelerine yol açabilir. Bu durum devletimizin kalkınma hedeflerine ulaşma sürecinde ciddi bir gerilemeye neden olabilir. Mühendislerin kamu sektörüne olan ilgisinin azalması, orta vadede devletimizin yetkin mühendis bulamamasına neden olabilir ve ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir” ifadelerini kullandı.

"Maaş skalası 2022’de bozuldu"

Açıklamasında, kamuda çalışan teknik personelin maaşlarının 2019 yılından bu yana eşdeğer meslek gruplarının maaşının altında kaldığına, zamanla maaş skalasının daha da bozulduğuna değinen Güler, “Teknik personel ile eşdeğer meslekler arasında ciddi maaş farkları oluştu. Bu farklar, teknik personelin üstlendiği sorumlulukları ve riskleri karşılamıyor. Bilgi ve emeğiyle ülkesine hizmet eden teknik personel maaş adaletsizliği nedeniyle motivasyonunu yitiriyor” diye konuştu.

“Mühendislerin maaş adaletsizliği son bulmalı”

Maaş adaletsizliğinin ivedi olarak son bulmasını beklediklerine dikkat çeken Güler, “Kamuda teknik hizmetler sınıfı personelinin üstlendiği kritik görevler göz önünde bulundurulmalı ve maaşlar adil bir şekilde düzenlenmelidir. Ülkemizin kalkınmasında büyük rol oynayan teknik personelin yıllardır biriken hak kayıpları, zaman kaybetmeden iade edilmelidir” dedi.

“105 bin TL ile mühendislerin emeği hak ettiği değeri bulacak”

Teknik personelin hak ettiği değeri görmesi ve iş barışının korunması adına tüm yetkililere büyük bir sorumluluk düştüğünün altını çizen Güler, “Mühendislerin maaşlarının 105 bin TL’ye yükseltilmesiyle mühendislerin emeği hak ettiği değeri bulacak. Türkiye’nin geleceğine katkı sağlayan mühendislerimizin, hak ettikleri maaşları alması hem motivasyonlarını artıracak hem de kamu hizmetlerinin verimliliğini yükseltecektir” dedi.