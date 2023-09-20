3. Lig Temsilcisi İnegöl Kafkasspor Teknik Direktörü Murat Endes’in babası Fazlı Endes hayatını kaybetti.

İnegöl’de spor camiasının en tanınan isimlerinden Kafkasspor Teknik Direktörü Murat Endes’i üzen haber sabah saatlerinde geldi. Edinilen bilgiye göre hastanede tedavisi süren Fazlı Endes gece geç saatlerde fenalaştı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Endes hayata gözlerini yumdu.

Hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğan Fazlı Endes’in cenaze programı ise belli oldu. Cenazenin ikindi namazına müteakip Süleymaniye Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Kavaklaraltı mezarlığına defnedileceği açıklandı.

Vefat haberinin ardından bir taziye mesajı yayınlayan Kafkasspor Kulübü “Merhuma Allah’tan rahmet, A Takım Antrenörümüz Murat Endes başta olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz” denildi.