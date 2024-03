AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, “Sizin CHP’yi ele geçirmek için balya balya savurduğunuz paraları, biz İstanbul’un projelerine harcayacağız. İstanbul’un kaynağını, İstanbul’a harcayacağız. İstanbul’un hakkını, İstanbul’a teslim edeceğiz” dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Programda Kurum’a Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, milletvekilleri, siyasi partilerin ilçe başkanları eşlik etti. Programda ilgiyle karşılanan Kurum’a vatandaşlar konuşması sırasında alkışlarla eşlik etti. Murat Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi. Program sonunda Şebnem Rabia Dönmez isimli bir vatandaş, Murat Kurum’a özel yazdığı akrostiş şiirini sahneye çıkıp okudu.

“Başakşehir’in en önemli sorunlarının başında trafik ve ulaşım geliyor”

Ramazan şenliklerimde konuşan İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “Biz her zaman Türkiye’nin 81 ilinde aşkla, sevdayla eser ürettik, milletimizin hizmetkarı olduk. Bu hizmetleri şerefle yaptık. İstanbullular 5 yıldır bu beceriksiz, liyakatsiz, tembel yönetimin elinde çile çekiyor. Mevcut CHP’li İBB yönetiminin Başakşehir’e en ufak bir yatırım yaptığını gördünüz mü? Başakşehir’in en önemli sorunlarının başında trafik ve ulaşım geliyor. Burada vatandaşlarımızı trafik çilesinden kurtarmak için neden tek bir adım atmadılar? Atmazlar. Çünkü böyle bir dertleri de yok. Biz buraya dünyaya örnek olacak bir hastane yaptık. O hastanenin yolunu yap bari. Sen kemdi menfaatini gördüğün zaman hemen oraya gidip çadır kurmasını biliyorsun. İstanbul’un kaynaklarını çar çur etmeyi biliyorsun. Bunlar hizmetten anlamaz. 5 yılda tek bir metro ihalesine çıkamadılar. Bırakın metro ihalesine çıkmayı ihalesini yaptığımız işleri iptal ettiler. Tünellerimize beton döktüler. Biz 1 Nisan’dan sonra yeni metro hatlarıyla, 2 yakaya yapacağımız tünellerle, kavşaklarla, otoparklarla, yeni otobüs ve metrobüs filolarıyla İstanbul’umuzu hem yalanlardan hem de trafik çilesinden tamamen kurtaracağız” dedi.

“İBB eliyle yapılması gereken kentsel dönüşüm yapılmadı”

İstanbul’un ilçelerinde vatandaşların kentsel dönüşümü talep ettiğini dile getiren Kurum, “Ne yazık ki mevcut CHP’li Başkan hemşehrilerimizin bu talebini de görmezden geldi. İBB eliyle yapılması gereken kentsel dönüşüm yapılmadı. Bugün İstanbullu kardeşlerimiz sağlıksız ve güvensiz evlerde can korkusuyla yaşıyor. Halbuki 100 bin konut yapacaklardı? 5 yılda 5 bin konutu bile yapamadılar. Bu kardeşiniz, İstanbul’da 173 bin konutu dönüştürürken bunlar tek bir çivi çakmadı. Bir de bu şehrin parasını çarçur eden mevcut CHP’li İBB Başkanı kalkmış ‘Murat Kurum, 650 bin konutu nasıl yapacak’ diyor? Gelse şu Başakşehir’e bu konutlar nasıl yapılmış görecek. Buralara uğramadılar ki. Burada konutlar nasıl yapılmış hiç gördüler mi? Sizleri hiç dinlediklerini gördünüz mü? Gelseler bu işlerin nasıl yapıldığını görürler. Belki buradan ders alır başla bir ilçede yapmaya çalışırlar. Defalarca anlatmamıza rağmen kendisi bir türlü anlamıyor. Biz bu 650 bin konutun 300 binini KİPTAŞ eliyle yapacağız. KİPTAŞ İBB’nin değil mi? Burada KİPTAŞ eliyle başak konutlarıyla başlattığımız her bir mahallede de izimiz olan bir iştirakimizdir. TOKİ ve Emlak Konut ile hemen hemen her mahallede bir izimiz var. Başakşehir Belediyesi’nin kendi iştirakleriyle yaptığı sayı İBB’nin yaptığından daha fazladır. Bu konutların 250 binini de özel sektörümüzle yapacağız. 100 bin de kiralık komut yapıp vatandaşlarımıza kentsel dönüşümde çok ucuz fiyatlarla kiralayacağız” şeklinde konuştu.

“100 bin araçlık otopark yapacağız dedi, yapamadıkları gibi bir de İSPARK’ı batırdı”

“Bunların reklam bütçesine ayırdığı kaynakları, biz kentsel dönüşüme harcayacağız” diyen Murat Kurum, mevcut İBB yönetimini şu şekilde eleştirdi:

“Sizin siyasi kariyeriniz için ayırdığınız kaynakları, biz bu konutlarımızı inşa etmek için harcayacağız. Sizin sosyal medya trollerine verdiğiniz paraları, biz İstanbulluların hizmetine harcayacağız. Sizin CHP’yi ele geçirmek için balya balya savurduğunuz paraları, biz İstanbul’un projelerine harcayacağız. İstanbul’un kaynağını, İstanbul’a harcayacağız. İstanbul’un hakkını, İstanbul’a teslim edeceğiz. İşte o 650 bin yuvayı da bu kaynaklarla, bu imkanlarla, bu inançla, milletimizin bu güveniyle yapacağız. Bir yönetici milletine verdiği, İstanbullu kardeşlerimize verdiği sözlerin arkasında durmak zorundadır. Ama maalesef bugün mevcut CHP’li İBB başkanı 2019’da İstanbullulara verdiği sözlerin hiç birini tutmadı. Sorulunca da neymiş hatırlamıyormuş. O unutmuş ama biz buradan hatırlatalım. 5 yılda İstanbul’un deprem sorunlarını çözeceğiz dedi, çalıştaydan öteye gidemedi. 100 bin konut dönüştüreceğiz dedi, 5 bin konut bile dönüştüremedi. 15 bin yeni sosyal konut yapacağız dedi, tek bir konut yapmadı. Ulaşım sorununu çözeceğiz ve birçok metro ihalesi yapacağız dedi, trafik tam bir çileye dönüştü. Mevcut metro hattını 5 yılda 2 katına çıkaracağız dedi, tek yeni bir metro ihalesi bile yapmadı. HIZRAY diye bir proje çıkardı. 4 yılda bitireceğiz dedi, temelini atmadı. 100 bin araçlık otopark yapacağız dedi, yapamadıkları gibi bir de İSPARK’ı batırdı. İstanbul’un 2 yakasına 2 yeni otogar yapacağız dedi, tek bir çivi bile çakmadılar. Hani Megabüs nerde? Var olan otobüsleri bile işletemediler. İBB’de hiçbir kardeşimizin ekmeği ile oynamayacağım dedi, binlerce emekçi kardeşimizi işinden etti.”