Son dönemde basında yer alan, "Evinden deste deste paralar çıktı. Av tüfekleri ve kurşunlar ele geçirildi" haberlerine karşı çıkan Ongun, bu görüntülerin algı yaratmak amacıyla basına servis edildiğini belirtti. "Fetöcü olduğu Sabah Gazetesi haberleriyle bile defalarca tescil edilmiş birinin gizlilik kararı olan bir dosyadaki görüntülere ulaşması devletimiz açısından ciddi bir güvenlik sorunudur." diyerek, konuya ilişkin endişelerini dile getirdi.

Evinde bulunan dövizlerin miktarının abartıldığını ifade eden Ongun, "Paralar yayılarak çekim yapıldığı için zamanında ayakkabı kutularından çıkanlar gibi miktarı çokmuş gibi gösterilmek istemiştir ama aslında toplamı 20-30 bin dolar değerinde çeşitli döviz ile ikisi de ruhsatlı ve 5 yıldır hiç dokunulmamış 2 tüfeğim mevcuttur." dedi. Tüfeklerden birinin, merhum gazeteci Ufuk Güldemir’in kendisine vasiyet ettiği bir tüfek olduğunu, diğerini ise bir arkadaşının tavsiyesi üzerine aldığını belirtti.

Ongun, görüntülerin başta TRT olmak üzere bazı medya organlarına servis edilmesinin ardından, gizlilik kararı olan bir soruşturmayla ilgili paylaşılan bu görüntülerin yanıltıcı olduğunu vurguladı. "Yalan iddialarla ve imalarla paylaşan tüm mecralar hakkında avukatlarım suç duyurusunda bulunacaklardır." şeklinde konuştu.

Ayrıca, geçmiş yıllarda kendisine yönelik yapılan trol saldırılarının ardından hakkında açılan soruşturmalarla ilgili olarak, MASAK incelemesi de dahil olmak üzere hiçbir olumsuz sonuca rastlanmadığını, gelirlerinin devlet birimleri tarafından detaylı şekilde incelenerek uygunluğu teyit edildiğini sözlerine ekledi.