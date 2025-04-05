İstanbul'da 19 Mart'ta İBB'ye başlatılan terör ve yolsuzluk operasyonlarında çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. İfadelerin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Murat Ongun'un da aralarında olduğu bazı isimler yolsuzluktan tutuklanmıştı.

300 bin liralık ev kirası ve lüks tatilleriyle gündeme gelen Ongun, hakkındaki iddialara cevap verdi. İBB lojmanında kalmadığını söyleyen Ongun, Sözcü'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle ben ve eşimin geçmiş birikimleri ve gelirleri bu kiraya yeterlidir. Benim, İBB Lojmanında kalma hakkım da vardı. Müstakil bahçeli bir lojmandan bahsediyorum. 2019'da başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, 'Burada memur arkadaşlar kalsın, sen de talep etme' dedi. Ben de başka bir kiralık ev tuttum.

O günden beri Başkanımız Ekrem İmamoğlu bana, maddi olarak destek olmuştur. Bu bilgiyi ilk kez Başkanımızın onayı ile kamuoyuyla paylaşıyorum. Aslında iki kişinin arasında özel bir konu ama yalan ve iftiralarla dolu saldırılar bu açıklamayı yapmaya mecbur kıldı"