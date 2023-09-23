İnegölspor yönetimi aldığı karar sonrası Murat Yoldaş görevine son verildiği açıkladı.

İnegölspor Başkanı Osman Sevim, yönetim kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada “Büyük umutlar ile başladığımız ve gecemizi gündüzümüze kattığımız 2023-24 sezonuna istediğimiz gibi başlayamadık. Bir hayal kurmuştuk, bu hayalimizden vazgeçmedik ama ne yazık ki bu hayalimiz bazı aksaklıklar oldu, bunun farkındayız Alınan kötü sonuçlar için camiamızdan, taraftarlarımızdan ve ilçe halkımızdan özür diliyoruz. Yönetim kurulu olarak artık teknik heyette bir kan değişikliği kararı aldık. Alınan karar sonucunda Murat Yoldaş ile yolları ayırdık. Alınan karar öncelikle İnegölspor’umuza hayırlı olsun. “ ifadelerini kullandı.