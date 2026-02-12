Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen sponsorluk imza töreninde gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile arasında geçen konuşmaların sorulması üzerine Özbek, 'Ben, Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanıyım. İbrahim Bey de Türkiye Futbol Federasyonu başkanı. Şundan daha doğal, daha kabul edilebilir bir şey olamaz ki zaman zaman bir araya gelelim ve Türk futbolu hakkında, Türk futbolunun geleceği, problemleri hakkında konuşalım. Sanki ilk defa, benzetme yaparsak; nükleer barış anlaşması için uluslararası boyutla devletlerin başkanları bir araya gelmiş mantığıyla konuşuluyor. Sürekli yapılan toplantılardan birini yaptık o gün. Atfedilmek istenen husus kamuoyuna yansıdı. Galatasaray ile o konuyu ilişkilendirmek imkansız, olağan dışı bir şey. 3 sene art arda şampiyon olmuş bir takım. 4. senesinde lider olan bir takım. Şampiyonluğun en güçlü adayı. Finansal problemlerini çözmüş bir takım. Yaptırımlarına, tesisleşmesine hız veren bir takım. Kendi camiası içinde birliği, tek yürek olmayı, tek yumruk olmayı başarmış bir takım. Kendi camiası içinde sevgi iklimini, barışı oluşturmuş bir takım. Bu takımın başkanı, federasyon başkanına gidecek diyecek, 'Bizim camiamızın içinde sıkıntı var'. Bütün bu saydığım oluşumları yerine getirmiş, ne sıkıntısı olabilir. Galatasaray, o insanların hayal ettiği bir takım, Galatasaray'ı yönetenler de o insanların hayal ettiği tipte bir yönetici değildir. Herhalde karıştırdılar, hangi takım, hangi başkan. O konuda İbrahim Bey de orada, ona da sorabilirler. Onların hayal ettiği tarz konuşma ve diyalog söz konusu değil. Böyle bir konuşma olmaz, olamaz. Hiç kimse bulanık suda balık avlamaya kalkamasın. Hiç kimse bu tür işlerle Galatasaray'ı ilişkilendirmeye kalkmasın' diye cevap verdi.

'Icardi ile sezon bitiminde oturup, konuşacağız'

Sezon sonunda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin sözleşmesinin biteceğinin hatırlatılmasının ardından sarı-kırmızılıların başkanı, 'Icardi çok değerli bir oyuncumuz. Bizde oynadığı sürece takıma verdiği katkı, takıma olana aidiyeti tartışılmaz. Sezon sonuna kadar kontratımız var. Icardi ile sezon bitiminde oturup, kendisiyle konuşacağız. Icardi özel ve önemli bir oyuncu. Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Bu konuyu hep gündemde tutmak doğru bir davranış biçimi değil. Hiçbir zaman bu tip değerlerinden Galatasaray herhangi problemli duruma gelmek istemez. Geçmişte de gelmemiştir. Sezon sonunda birçok şey netleştikten sonra Icardi ile oturup, konuşacağız. Kendisi bizim değerlimizdir. O zaman da beraber karşılıklı karar vereceğiz' şeklinde konuştu.

''Dursun Özbek para harcamıyor' söylemini kabul etmiyorum'

'Dursun Özbek para harcamıyor' şeklindeki söylemler için ise Dursun Özbek, 'Dursun Özbek geldiğinden beri ne yapmış, nasıl transfer yapmış, kimi getirmiş, özellikle bu sezon başına döner, ben kimsenin böyle bir şey söylediğini de düşünmüyorum. Sezon başında yapılan transferlerde ne yapmış Dursun Özbek? Harcadığımız bonservis parasına, kurduğumuz takımın değerine bunu söyleyen insanların bakması lazım. Şu anda takımızın 360 milyon Euro civarında değeri var. Ligdeki en değerli takım. Nasıl olmuş? 'Dursun Özbek para harcamıyor' şeyini kabul etmiyorum. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Bence uydurulmuş bir şey' ifadelerini kullandı.

'Galatasaray ara transfer döneminde teknik kadronun talep ettiği hedeflere ulaşmıştır'

Ara transfer dönemlerinin, riskli dönem olduğunu aktaran Başkan Özbek, 'İstediğiniz kalitedeki oyuncuyu her zaman bulamayabilirsiniz. Bu dönemde yaptığımız transfer planlaması son derece Galatasaray için başarılı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray teknik ekibinin ve scout ekibinin tespit ettiği eksikler, transfer komitesinin önüne getirir, bu çerçevede başkan karar verir. 'Dursun Özbek transfere karar veriyor, bunu alalım, bunu almayalım', böyle bir şey yok. Evet, Dursun Özbek transferde son sözü söyler ama ona ışık tutan husus teknik ekibin, scout ekibinin, transferle ilgili arkadaşların onun önüne getirdiği, Galatasaray'ın koşullarına, o günkü ihtiyaçları çerçevesinde bir mutabakat oluşur, o transfer yapılır. O söylemi ben reddediyorum. O söylem, doğru bir söylem değil. O söylem, Galatasaray'a, Galatasaray başkanına veya bana yakışan bir söylem değil. Onu söyleyenlere sezon başına dönüp yapılan transferlerin miktarına bakarlarsa bu söylediğim daha fazla anlam kazanır. Sezon başında planlamanızı yaparsınız. Transfer planlamasında nokta transferler için son derece iyi çalıştık. Tek bir alternatifimiz yok. Her durum için alternatiflerimiz var. Galatasaray ara transfer döneminde teknik kadronun talep ettiği hedeflere ulaşmıştır' değerlendirmesinde bulundu.

'Galatasaray'ın bütçesinde naklen yayın geliri yüzde 5'e bile gelmiyor'

Naklen yayın gelirlerinin düşük olmasından Kulüpler Birliği ve federasyonun şikayetçi olduğunu dile getiren Özbek, 'Naklen yayın geliri, sürekli azalarak bugünkü seviyesine geldi. Artmasını beklerken, düştü. Bütçemizde 5 büyük ligi dikkate aldığımız zaman orada naklen gelirleri, bütçelerinin bazen yüzde 25, bazen yüzde 50'sine kadar çıkıyor. Galatasaray Spor Kulübü'nün bütçesinde naklen yayın geliri yüzde 5'e bile gelmiyor. Bu konu üzerinde geldiğimiz günden beri çalışıyoruz. Bu eksikliği gidermek için arkadaşlarımla beraber faaliyet dışı gelirlere yöneldik. Bir şekilde bu bütçeyi karşılamamız lazım. Galatasaray bunu fark eden ilk kulüptür. Diğer kulüpler de faaliyet dışı gelirler için harekete geçti. İnşallah federasyonun ve Kulüpler Birliği'nin ortak çalışmaları çerçevesinde naklen yayın gelirleri daha yukarı çıkar. Çok büyük eksiklik olarak şu anda bütçemizde duruyor' açıklamasını yaptı.

'Transfer bakkaldan elma, şeker alır gibi mi yapılıyor?'

Transferleri teknik ekibin raporu doğrultusunda yaptıklarını ifade eden Başkan Dursun Özbek, 'Transfer bakkaldan elma, şeker alır gibi mi yapılıyor? Transfer maliyeti çerçevesinde mi değerlendirilir. Transfer fiyata göre yapılan bir şey mi yok performans değerlendirilmesiyle yapılan bir şey mi? Onun için bu işleri olduğundan farklı boyutlara getirmek üzere çalışmayın. Biz gerek transfer döneminde gerekse Galatasaray'ın özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ve ligdeki yarışma durumu itibarıyla bize teknik ekibin getirdiği rapor doğrultusunda istedikleri bütün transferleri yaptık. Transfer işi, değerlendirme işidir' diyerek sözlerini tamamladı.