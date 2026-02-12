Beşiktaş’ın yeni transferleri Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Hyeon-Gyu Oh, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez için Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde imza töreni düzenlendi. Törene Başkan Serdal Adalı’nın yanı sıra Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Serdal Adalı: 'Transferde titiz bir çalışma yürüttük'

Başkan Adalı, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee'ye törene katıldığı için teşekkür ederek sözlerine başladı. Adalı, 'Bu transfer döneminde; ben, futbol komitemiz, scout ekiplerimiz ve teknik heyetimiz titiz bir çalışma yürüttük. Teknik heyetimizin talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyduğumuz bölgelere; hırsına, çabalarına, çalışma disiplinlerine ve karakterlerine güvendiğimiz bu değerli futbolcularımızı transfer ettik. Ben ve yönetim kurulum, teknik heyetimiz ve camiamız yeni transferlerimize büyük bir heyecanla yaklaştı. Taraftarımız da kendilerinden beklentilerini ve onlara karşı olan sıcak tavırlarını ilk maçta gösterdiler. Bunun artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bizim bir hedefimiz ve idealimiz var: Savaşan, üreten, mücadele eden, başarıya aç, özellikle genç ve tecrübeli isimlerin doğru bir şekilde harmanlandığı sporculardan kurulu bir Beşiktaş. Önümüzdeki 10 yılı inşa ettiğimiz bu model camiamızda büyük bir heyecan oluşturdu. Bunun farkındayım ve bundan dolayı oldukça mutluyum. Camiamızı umutlandıracak, harekete geçirecek bu yol haritasının en büyük ispatı, bugün burada imza töreni için toplandığımız yeni transferlerimizdir' ifadelerini kullandı.

'Artık söz teknik ekibimiz ve futbolcularımızda'

Geçmiş transferlerle ilgili de konuşan Serdal Adalı, 'Şu bir gerçektir ki dünya üzerinde yüzde 100 transfer başarısı diye bir şey maalesef yok; hiçbir kulüp bunu yapamıyor. Biz de isteriz aldığımız her futbolcu takıma tam uyum sağlasın ve çok iyi performans göstersin. Ancak bazen yetenekleri tartışılmaz olsa bile ülkeye veya takıma uyum sorunu yaşanabiliyor. Bizim transfer döneminde en büyük başarılarımızdan biri de beklediğimiz verimi alamadığımızda veya iyi bir teklif geldiğinde yolları faydalı şekilde ayırmayı bilmemiz oldu. Bu ayrılıklarda maddi kayıp yaşamadığımız gibi aksine önemli kazanımlar elde ettik. Maaş yükümüzü düşürdük, yaş ortalamasını aşağı çektik, takım kalitesini yükselttik. Asıl başarı buradadır. Teknik heyetimiz de bu tablodan ve takımın geleceğinden oldukça umutlu. Artık söz teknik ekibimiz ve futbolcularımızda' diye konuştu.

'Hakem eliyle yazılan bir skandalı konuşmak zorunda kalıyoruz'

Corendon Alanyaspor maçında tribünlerde olan taraftara sergilediği duruştan dolayı da teşekkür eden Başkan Adalı, 'Ancak ne yazık ki sahada futbolun güzelliğini değil, hakem eliyle yazılan bir skandalı konuşmak zorunda kalıyoruz. Bakın, karşımızda bir 'matematik mucizesi' var. Sadece tek bir pozisyonda, VAR monitörü başında 5 buçuk-6 dakika harcayan bir hakem; onca oyuncu değişikliğine, onca duraklamaya ve sakatlığa rağmen maçın sonuna toplamda sadece 6 dakika ekliyor. Bu karar kuralları bilmemek değil, Beşiktaş camiasının ve ekran başındaki milyonların aklıyla alay etmektir. Bununla da bitmiyor; tüm kamuoyunun üzerinde birleştiği, lehimize verilmesi gereken net penaltı pozisyonunda VAR odasından çıt çıkmıyor. O sessizlik, aslında çok şey anlatıyor. Bu tablo artık bizim nezdimizde 'insani bir hata' sınırını çoktan geçmiştir. Bu, hata değil; Beşiktaş'ın emeğine, taraftarın alın terine karşı takınılmış açık bir 'art niyet' göstergesidir. Buradan federasyona ve ilgili kurullara sesleniyorum. Bu hatalar Türk futbolunun derin bir meselesidir. VAR hatalarını en aza indirmek adına uzun süredir ülkemizde bulunan yabancı VAR eğitmenlerinin de ne kadar faydalı oldukları da büyük bir soru işaretidir. Şimdi burada çok daha sert açıklamalar yapabilirim. Fakat göreve geldiğimizden bugüne hemen her açıklamamızda aldığımız cezalar ve yaşadıklarımızı göz önünde bulundurunca 'VAR hatalarını asla kabul etmem' diyen federasyon başkanımızın geçmişte söylediği 'Benim dönemimde başkanlar konuşsun, onlar ceza almayacak' sözlerini de hatırlatarak konuşmama devam etmek isterim' şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıl TFF tarafından duyurusu yapılan 'Tutarlılık İzleme Modülü' adı verilen sisteme de değinen siyah-beyazlıların başkanı, 'Biz futbol kulüplerine maçlardan sonra itiraz ettiğimiz pozisyonların tüm bilgilerini girerek federasyondan gözlemci ve hakem raporlarına göre cevap alacağımız bir sistemdi. Yine federasyon açıklamasına göre bu sistem futbolun iki paydaşı hakemler ve kulüpler arasında şeffaflığı, doğruluğu ve gelişimi konusunda güçlü bir iş birliği sağlayacaktı. Bu sisteme belki de bizim kadar sahip çıkan ve itirazlarını düzenli ve yerinde yapan bir kulüp daha olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Sistemin hizmete açılmasından itibaren sayısız pozisyona itiraz etmiş, belge ve bilgileri eksiksiz doldurmuş olmamıza rağmen tahmin edin ne oldu? İtirazlarımızın bir tanesine bile cevap verilmedi. Tüm itirazlarımız ilk günden beri cevap bekleniyor başlığı altında bekliyor. İlk günden itibaren tek bir cevap alınamayan bir sistem. İşte geldiğimiz nokta budur, takdir ise kamuoyunundur' dedi.

'Geçmişten gelen bu yanlış yapılanmayı düzeltmek vakit alıyor'

Siyah-beyazlı taraftarların şampiyonluk hasretinden kaynaklı sabırsızlıklarına hak verdiğini söyleyen Başkan Serdal Adalı, 'Ancak geçmişten gelen bu yanlış yapılanmayı düzeltmek takdir edersiniz ki vakit alıyor. Bir yandan kulübün bugününü en verimli şekilde geçirmesi için mücadele ederken, diğer yandan da kulübün geleceğini daha sağlam temellere kavuşturacak yatırımlar ve projeler için gece gündüz çalışıyoruz. Basketboldaki başarıyı artırmak ve amatör branşları ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz. Daha önce çok defa söylediğim üzere tünelin ucundaki ışık tüm camiamız tarafından görülmeye başlandığına inanıyorum. Sabır, huzur ve istikrarın Beşiktaşımızın başarılı günlere doğru gidişindeki en temel ilkeler olduğunu düşünüyorum. Bizler bu bahsettiğim konularda yoğun bir çaba gösterirken taraftarlarımızdan beklentim ve isteğim yeni transferlerimizin heyecanıyla beraber Kartal Yuvası mağazalarına hak ettiği ilgiyi göstersinler' diye konuştu.

Serdal Adalı'nın konuşmasının ardından yeni transferler de duygu ve düşüncelerini de paylaştı.

Yasin Özcan: 'Bu forma altında elimden gelen her şeyi yapacağım'

Beşiktaş'ta olduğu için duyduğu mutluluğu dile getiren Yasin Özcan, 'Başkanımıza, yöneticilerimize ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'a teşekkür ediyorum bana güvendikleri için. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Camianın büyüklüğünü biliyorum. Bu forma altında elimden gelen her şeyi yapacağım. Anderlecht'teyken bir gün telefonum çaldı ve 'Beşiktaş seni istiyor' dediler. Ben de hiç düşünmeden kabul ettim. Sergen hocayla çalıştığım için de mutluyum. Çok iyi bir hoca. Kendimi sol stoperde daha rahat hissediyorum ama bekte de oynuyorum' dedi.

Kristjan Asllani: 'Gelmeden önce Muçi ve Rashica ile konuştum '

Kristjan Asllani ise ilk maçında kırmızı kart gördüğü için camiadan ve taraftarlardan özür diledi. Asllani, 'Buraya gelmemi sağlayan başkanımıza hocamıza teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Kırmızı kart için de bunlar futbolda olan şeyler. Biraz da şanssızdım. Hocam, taraftarlardan ve kulüpten özür diliyorum. Gelmeden önce Muçi ve Rashica ile konuştum. Onlar da bana çok güzel şeyler söylediler' diye konuştu.

Junior Olaitan: 'Beşiktaş futbolcusu bireysel değil, takım için oynamalıdır'

Çok heyecanlı olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Junior Olaitan ise, 'Beni buraya getirdikleri için başkanımıza, hocamıza teşekkür ediyorum. Beşiktaş büyük bir kulüp. Görece küçük takımlara karşı sürekli önde oynayan bir takım. Biz de kapalı rakiplerimizi açabilecek kaliteye sahibiz. Bunu herhangi bir takıma karşı yapabiliriz. Beşiktaş'ta oynarken arma için oynarsınız. Beşiktaş futbolcusu bireysel değil, takım için oynamalıdır. Hocamız ne derse ben onu yapmalıyım. Hocamızın istediği herhangi bir pozisyonda ben yüzde 100'ümü vereceğim' değerlendirmesinde bulundu.

Hyeon-Gyu Oh: 'Bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum'

Takımın bir parçası olmaktan gurur duyduğunu aktaran Hyeon-Gyu Oh da, 'Ben Beşiktaş için her zaman mücadele edeceğim. Taraftarların da beni bu anlamda sevdiğini biliyorum. Ben hiçbir mücadeleyi kaybetmem. Bütün rakiplerimizi yenebileceğimizi de biliyorum. Geçen maç ilk golümü attım. Taraftarlar da benden daha fazla gol atmamı bekliyor. Ben de oynayacağım karşılaşmalarımı bekliyorum. Elimden geldiğince her maç gol atmak istiyorum' ifadelerini kullandı.

Emmanuel Agbadou: 'Beni buraya getirmek için çok çaba sarf ettiler, sonunda buradayım'

Zor bir transfer süreci sonunda takıma katıldığını belirten Emmanuel Agbadou, 'Ama bu transferin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ederim. Beni buraya getirmek için çok çaba sarf ettiler. Sonunda buradayım ve bu büyük camia için yüzde 100'ümle çalışıp, büyük Beşiktaş'a en iyisini vermek için çalışacağım. Süper Lig'in zor bir lig olduğun düşünüyorum. Fiziksel şiddet ve temponun yüksek olduğu bir lig. Ligde çok iyi forvetler var ve fırsatları çok iyi değerlendiriyorlar. İyi forvetlere karşı oynayacağımı biliyorum ama umarım onlara karşı sakatlıksız bir mücadele vereceğim. Premier Lig'den geldiğinizde oranın tecrübesini gittiğiniz yere de taşıyabilirsiniz. Ben bu tecrübemi Beşiktaş'a getireceğimi düşünüyorum. Defans oyuncusu olarak önde oynayan arkadaşlarıma arkalarında lider ve savaşan bir stoper olduğunun rahatlığını göstermek istiyorum' şeklinde konuştu.

Amir Murillo: 'Takıma yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım'

Amir Murillo, siyah-beyazlı takıma yardımcı olmak için elinden geleni yapacağını dile getirerek, 'Burada olma fırsatın bana veren başkanımız, hocamız ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Beşiktaş tarihinin bir parçası olmaktan dolayı çok gururluyum. Takıma yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. Aile her şeydir. Bu aile duygusunu hissediyorum. Taraftarların ban verdikleri mesajdan dolayı çok mutluyum. Bana çok öz güven veriyorlar. Ben de bunun karşılığını elimden geldiğince sahada vereceğim. Hocayla da bir görüşmem oldu. Benden neler beklediğini anlattı. Ben de takıma yardımcı olmak için hocamın benden istediklerini yerine getireceğim' açıklamasında bulundu.

Devis Vazquez: 'Buraya gelirken kulübün ne kadar büyük olduğu anlatıldı'

Beşiktaş'ın eski Kolombiyalı kalecisi Oscar Cordoba ile tanıştığını ve beraber idman yaptığını söyleyen kaleci Devis Vazquez de, 'Başkanımıza bana burada olma fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Burada bulunduğum süre zarfında elimden geleni yapacağım. Cordoba'yı tanıyorum ve kendisiyle idman da yaptım. Buraya gelirken kulübün ne kadar büyük olduğu da anlatıldı. Satın alma durumunun gerçekleşmesi için de çok çalışacağım ve her gün elimden gelenin yüzde 100'ünü yapacağım' diye konuştu.