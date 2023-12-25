142 yıllık Belediye tarihinde ilk Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kurarak ilke imza atan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilçenin bereketli topraklarını katma değeri yüksek ürünlerle buluşturdu.



Üreticiye alternatif ürünler sunmak için oluşturduğu örnek uygulama bahçesi ile 25 farklı Tıbbi Aromatik Bitkiyi üreticiye kazandıran Başkan, bin 500 dekar atıl araziye bamya, yaban mersini, kara mürver, lavanta ekimi yaparak, tarımda fark oluşturdu. Bal ormanı, Arı Borsası, örnek uygulama bahçesi ve ipek böceği ile katma değeri yüksek alternatif ürünler ile tarımı zenginleştiren projeleri hayata geçirdi.

“Tarımda dünya markası Mustafakemalpaşa” hedefi doğrultusunda önemli ve yoğun çalışmalara imza atarak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 42 projeden aldığı 5 milyon 134 bin 568 Avro tutarında ki destek ile tarımda aslan payı Mustafakemalpaşa’nın oldu. Alternatif ürünleri üreticiyle buluşturan Başkan Kanar, ürünlerin yanı sıra tam 3 bin 200 kişiye proje, destek ve bilgilendirme sağladı.



Tarımın yanı sıra hayvancılıkla uğraşan hemşehrileri için özel proje üreten Başkan Kanar, Koyun Yıkama Makinesi ile Türkiye’ye örnek oldu. Arı Borsası projesiyle Arıcılık sektörüne canlılık getiren Başkan Kanar, "Arıcılık faaliyetlerini hayata geçirdiğimiz Lütfiye ve Çaltılıbük Bal Ormanlarımız ile tarıma yeni bir soluk getirdik. Mustafakemalpaşa’da tarımsal hizmetler müdürlüğümüz ile üreticimizin her an yanında olduk. Tarım markası Mustafakemalpaşa’da uygulama bahçemiz ile yüzlerce üreticimize alternatif ürünler önererek, tarıma yeni bir soluk kazandırırken, bir çok üretici kadına istihdam sağladık. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün vermiş olduğu eğitimler sayesinde doğru tarım teknikleriyle üreticimiz zarara uğramadı. Yeşil Bursa’mıza yakışır bir tarımı Mustafakemalpaşa’mıza getirdik" ifadelerini kullandı.