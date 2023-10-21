Mudanya’dan yola çıkan CHP heyeti İnegöl’de ilçe teşkilatıyla buluşarak, şehir merkezinde yürüyüş düzenlediler.



İnegöl girişinde CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve minibüsle İnegöl’e gelen CHP üyelerini karşıladı.

İnegöl AVM’den Heykel meydanına kadar yürüyen CHP heyetine İnegöllüler alkışlarla eşlik ettiler. Yürüyüş anıt önünde çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal marşı ile son buldu.



Anıt önünde bir açıklama yapan CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin " Değerli arkadaşlar, bu çıktığımız önemli yolda bizlere ışık saçacağını, cumhuriyetimizin ne kadar değerli olduğunu buna dikkat çekmek için Mudanya'da başladığı yolculuğa bizler de yanında olduğumu göstermek için bizler de İnegöl ayağını gerçekleştirdik. Biz kendisine hepinizin huzurunda teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. Bizler de cumhuriyete sonsuza kadar sahip çıkacağız. Çünkü cumhuriyet kadını, erkeği, kimsesizlerin kimsesidir. Bu yüzden Yaşasın Cumhuriyet diyorum. " dedi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk açıklamasında " Değerli Belediye başkanları ve ilçe başkanlarımız, Sevgili çok değerli cumhuriyet sevdalıları, hayatlarında Atatürk, yaşamlarında da onların ilkeleri olan sevgili örgütüm. Bende Mudanya belediye başkanımızın anlam yüklü Ankara'da Çankaya'da sonlanacak olan bu yürüyüşü çok anlamlı buluyor ve çıktığı yolda yanında olduğumuzu, Ankara'ya kadar her zaman yanında olduğumuzu bilmesini istiyorum. Bugün 100. yıla doğru gidiyoruz. Cumhuriyetin nasıl kurulduğunu, 100. yılda başlayan vatanın kaybı Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarıyla durdurulup bugünkü Cumhuriyetin sınırlarında vatanın kaybı sonlandırıldı. Onun Yurtta Sulh Cihanda Sulh desturuyla da bugün hala bu sınırlar korunmuş. Cumhuriyetimizde 1 asırlık ömrünü dolduruyor. Ben onun sözleriyle konuşmama son vermek istiyorum. Ne diyor Gazi Ulu Önder Atatürk; "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." ve Türk milleti güvenin, mutluluğun ilkelerine sahip çıkarak ilim ve bilimin yolunda sonsuza kadar yürüyecektir. Biz onun arkasından yürüyoruz. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti." dedi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz " Bize göre, birçok tarihçiye göre Cumhuriyetin ilan edildiği Mudanya Mütarekesi'nin olduğu ilçe Mudanya'dır. Bugüne kadar pek anlatamadık. Ancak göreve geldiğimiz günden beri bunu tarihçilerle yaptığımız toplantılarla hep anlattık. Bize göre Cumhuriyetin kurulduğu kent Mudanya, yönetildiği kent Ankara. 9 gün sonra Gazi meclisimize, 28 ekimde gideceğiz. Tıpkı Mustafa Kemal o gün aldığı bir kararla; "Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. İşte o Cumhuriyeti ilan eden o Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, o meclise, o vekillerine milletimize şükranlarımızı sunacağız ve Anıtkabir'e gideceğiz. Saat 15.00'te Atamızın huzurunda diyeceğiz ki " Kurduğunuz Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız" diyerek sözlerini noktaladı.