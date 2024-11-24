TEM otoyolu Kartepe geçişinde muz yüklü tır alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın akşam saatlerinde TEM otoyolu İstanbul istikameti Tepetarla mevkiinde meydana geldi. Muz yüklü 07 BRS 135 plakalı tır, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kısmından alev aldı. Kısa sürede alevler tırı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle İstanbul istikameti trafikte yoğunluk yaşandı. Yangının ardından jandarma ekipleri trafiği kontrollü olarak sağladı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.