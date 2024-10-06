Portekiz Premier Lig’de Nacional ile Benfica arasında oynanan mücadele yoğun sis sebebiyle ertelendi.

Portekiz Premier Lig’in 8. haftasında milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica, deplasmanda Nacional ile karşı karşıya geldi. Mücadele Funchal şehrinde Estadio de Madeira’da sis altında başladı. Karşılaşmanın 9. dakikasında yoğunlaşan sis, görüşü engelleyince hakem Gustavo Correia mücadeleye ara verdi. Ardından sisin etkisini giderek artırmasının ardından müsabaka ileri bir tarihe ertelendi.