Mücevher ve kuyumculuk sektöründe kayıt dışı işlemleri ve sahteciliğin önüne geçmek için yeni kararlar alındı. Kıymetli Metal Takip Sistemi ile tüm altınlar 'bandrollü' şekilde satılacak. 1 gram altında da külçe altında da bandrol bulunacak. Böylece altının kaynağı ve dolaşımı dijital olarak izlenebilir hale gelecek.

Düzenleme, yalnızca işlenmemiş altınları kapsayacak şekilde hayata geçiriliyor. Yüzük, bilezik ve kolye gibi işçilik içeren mücevherler uygulamanın dışında tutuldu. Bu tercih, kuyumculuk sektöründe günlük perakende satışların kesintiye uğramadan devam etmesini amaçlıyor.

Altın alımında nakit ödeme sınırı ise korunuyor. CNBC-e’nin Darphane kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, vatandaşlar 30 bin liraya kadar olan altın alışverişlerini nakit olarak gerçekleştirebilecek. Bu tutarın üzerindeki işlemlerde ise ödemenin banka aracılığıyla yapılması gerekecek.

Bandrol ve fatura şartı geliyor. KMTS’nin devreye alınmasıyla birlikte işlenmemiş altınlar bandrollü olarak piyasaya sunulacak. Altın ticaretinde fatura düzenlenmesi zorunlu hale gelirken, kuyumcuya altın satan kişiler adına fatura kesilecek ve bedel bankacılık sistemi üzerinden ödenecek.