Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir imamın namaz kılarken motosikleti çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı imamın ikindi namazını kıldırdığı saat 16.15 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen hırsız, Saadet Mahallesi’nde bulunan Saadet Camii’nde geçici olarak görevlendirilen İmam Hatip Metin Uyanık’a ait 14 GE 890 plakalı motosikleti gözüne kestirdi. Hırsızın, güvenlik kameralarından cemaat ile birlikte namaz kılma bahanesiyle hareket ederek caminin bahçesinde bulunan motosikleti çaldığı görüldü. Hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Kameraya yansıyan görüntülerde, hırsızın namaz sırasında etrafta kimsenin olmamasını fırsat bildiği, motosikletle beraber yürüyerek uzaklaştığı görüldü. Hırsızın rahat tavırlar sergilemesi de şaşırttı. Polis ekipleri hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.