Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de Eğartutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, anne Yüksel Güran’ın savcılığa verdiği ifade gün yüzüne çıktı. Yüksel Güran, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Çelişkili İfadeler ve Savunmalar

Anne Yüksel Güran, ifadesinde Narin’in evdeyken üstünde siyah şort ve tişört bulunduğunu ancak evden çıkarken ne giydiğini görmediğini belirtti. Narin’in kaybolduğu gün kırmızı terlik giydiğini ifade eden Güran, neden kırmızı terlik giydiği sorulduğunda, diğer terliğin evde olduğu için kırmızı terliği giymiş olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Eşine Haber Vermediği Savı

Güran, Narin’in kaybolduğunu eşine neden haber vermediği konusunda, eşinin Batman’dan dönerken telaşa kapılmaması için bu bilgiyi vermediğini savundu.

Amca Salim Güran ile İlişki İddiaları

Yüksel Güran, tutuklu amca Salim Güran ile herhangi bir ilişkisi olmadığını belirtti. Salim Güran’ı sadece bir kez yanlışlıkla aradığını, başka arama yapılmışsa çocuklarının yapmış olabileceğini öne sürdü. Ayrıca, Salim Güran’ın evine battaniye verip vermediği sorusuna, kimseye battaniye vermediğini, olay nedeniyle eve çok kişinin geldiğini ve Salim Güran’ın evine battaniye götürülmüşse bunun kendisinden habersiz olduğunu ifade etti.

DNA Örneği ve Diğer Detaylar

Savcılık tarafından, Salim Güran’ın aracında Narin’in DNA örneğinin bulunduğu hatırlatıldığında, Güran ailenin hiç bir zaman Salim Güran’ın aracına binmediğini, Narin’in de bağımsız olarak araca binmediğini belirtti. Ayrıca, Narin’in birkaç kişiyle birlikte 14 Temmuz 2024 tarihinde bir nişan nedeniyle arka koltukta oturduğunu anlattı.

Nevzat Bahtiyar’ın, Narin’in cansız bedenini Salim Güran’ın kendisine verdiğini beyan ettiğinin hatırlatılması üzerine Yüksel Güran, bu durumu bilmediğini, Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın iyi arkadaş olduğunu ve her zaman birlikte gördüğünü söyledi. Güran, amca Salim Güran ile aileleri arasında bir husumet bulunmadığını ve kızına neden zarar verildiğini bilmediğini ifade etti.

Tutuklama Talebi

Yüksel Güran’ın ifadesinin ardından "kasten öldürme suçuna iştirak etmekten" tutuklanması talep edildi. Soruşturma devam ediyor ve Yüksel Güran’ın tutukluluk durumu mahkeme tarafından değerlendirilecektir.