Narin Güran'ın ailesi ile çıktığı gezide çekilen görüntülerinde öldürüldüğünde ayağına olan ve çuvaldan çıkan kırmızı terlikleri giydiği görüldü.

Diyarbakır’da, katledilen 8 yaşındaki Narin Güran’ın çok kısa bir süre önce ailesiyle birlikte bir gezide çektikleri fotoğrafları ortaya çıktı.

21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın son görüntülerine ulaşıldı.

Narin’in ayağında öldürüldüğünde giydiği ve çuvalda çıkan kırmızı terlikler olduğu görüldü.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.