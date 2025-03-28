Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı sürüyor.

Ligin 29. hafta mücadelesinde Jose Morais yönetimindeki Bodrum FK ile Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Fenerbahçe, hakem Atilla Karaoğlan’ın düdük çaldığı maçta Bodrum Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan müsabakada kazanan 4-2'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

Kritik maçta gol perdesi erken açıldı. 5. dakikada Milan Skriniar, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

30. dakikada VAR incelemesinin ardından Talisca'nın ceza sahasında topa elle temasını tespit eden hakem, ev sahibi lehine penaltı kararı verdi. Bodrum FK'de vuruşu gole çeviren George Puşcaş 31. dakikada skoru 1-1'e dengeledi.

Bir dakika sonra Fenerbahçe yeniden öne geçti. 32. dakikada skoru 2-1'e taşıyan golü Oğuz Aydın atarken 36. dakikada bu kez Szymanski sahneye çıktı ve durumu 3-1 yaptı.

İlk yarının son dakikalarında Fenerbahçe penaltı kazandı. Mert Müldür'e yapılan müdahalenin ardından hakem beyaz noktayı gösterdi. Talisca 45. dakikada topu filelere gönderdi ve sarı-lacivertliler soyunma odasına 4-1 üstün gitti.

85. dakikada Bodrum FK, Fredy ile farkı ikiye indirirken bu gol maçın sonucunu belirledi. Fenerbahçe sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından 65 puana yükselen Fenerbahçe, lider Galatasaray'la puan farkını 6'ya indirdi ve zirve takibini sürdürdü. Ligde kalma mücadelesi veren Bodrum FK ise 30 puanda kaldı.

Fenerbahçe; 2 Nisan Çarşamba günü kupada Galatasaray'ı, 6 Nisan Pazar günü ise ligde Trabzonspor'u konuk edecek. Bodrum FK ise ligde Pazar günü Alanyaspor deplasmanına çıkacak.