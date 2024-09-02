Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı bulma çabaları devam ediyor. Kız çocuğunun Kur'an kursundan eve dönmemesi üzerine başlayan aramalar, jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla genişletildi. Ancak, şu ana kadar Narin'e dair herhangi bir iz bulunamadı. Son olarak, 22 Ağustos ve 28 Ağustos tarihlerinde Narin'in evinden sırasıyla 3 kilometre ve 2 kilometre uzaklıkta iki çocuk terliği bulundu. Ancak yapılan incelemeler, bu terliklerin Narin'e ait olmadığını ortaya koydu.

Arama çalışmaları kapsamında Narin'in ağabeyi E.G. ve amcası S.G. gözaltına alındı. E.G., üzerindeki ısırık izleri nedeniyle sorgulandı, fakat İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen sonuçlar, izlerin Narin'e ait olup olmadığını belirleyemediği için serbest bırakıldığını gösterdi. S.G.'nin aracından alınan DNA örneklerinin ise Narin'in kıyafetlerinden alınan DNA örnekleriyle eşleştiği tespit edildi ve işlemleri devam ediyor.

Son olarak, komandolar Tavşantepe Mahallesi'ne komşu Sarıdallı Mahallesi'nde arazi taraması yaptı. Mısır tarlaları ve çevrede yapılan çalışmalarda bulunan bazı elbise ve bez parçaları Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Arama çalışmaları, Narin Güran'ın bulunması için titizlikle sürdürülüyor.