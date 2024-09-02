Erciyes’te 2024 Gençler Beyzbol5 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında kampa giren Beyzbol 5 Milli Takım’ının Teknik Direktörü Hasan Helva, “O kupayı kaldırdığımızda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’mize selamlarımızı ileteceğiz” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri’ye kazandırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yüksek standartlı tesisleri ile profesyonel takım ve sporcuları ağırlamaya devam ederken 2024 Gençler Beyzbol5 Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan Ragbi Federasyonuna bağlı Türkiye Gençlik Beyzbol 5 Takımı 1850 metre yükseklikteki tesiste 12 günlük kampa girdi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde Kayseri’yi her alanda marka bir şehir haline getirme gayretlerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi imzası taşıyan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi futboldan basketbola, yüzmeden beyzbola birçok alanda profesyonel takımların tercihi olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Erciyes’in 1850 metre noktasında, eşsiz bir doğada hizmet veren tam donanımlı ve yüksek standartlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, bugünlerde 2024 Gençler Beyzbol5 Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan Türkiye Gençlik Beyzbol 5 Takımı’nı ağırlıyor.

29 Ekim-2 Kasım 2024 tarihleri arasında Fransa’nın Clermont-Ferrand kentinde düzenlenecek ve 17 takımın üç grup halinde katılacağı Gençler Beyzbol 5 Avrupa Şampiyonası’na, Hollanda, Bulgaristan, Finlandiya ve İsrail’in de yer aldığı C Grubu’nda katılacak Türkiye Gençlik Beyzbol 5 Takımı Erciyes’te 12 günlük kampa girdi.

Türkiye Beyzbol ve Softbol Milli Takımlar Koordinatörü ve Beyzbol 5 Milli Takım Teknik Direktörü Hasan Helva, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yürüttükleri kamp süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tesis ve hizmet için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür eden Türkiye Beyzbol ve Softbol Milli Takımlar Koordinatörü ve Beyzbol 5 Milli Takım Teknik Direktörü Helva, “Yaklaşık 3 gündür buradayız. 12 günlük bir kamp sürecimiz olacak. Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bize kapılarını açtı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederiz. Çok güzel bir tesis yapmış buraya, emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Milli takım olarak kamp merkezini kullanıyoruz. Çok güzel, verimli bir kamp geçiriyoruz” diye konuştu.

“Avrupa Şampiyonluğuyla Dönmek İstiyoruz”

Helva, Fransa’nın Clermont-Ferrand şehrinde yapılacak Gençler Avrupa Şampiyonası’na katılacaklarını ve şampiyon olarak dönmek istediklerini belirterek, “2022 yılında Gençler Avrupa İkincisi olduk. Bulgaristan’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa ikincisi olduk. 2023 yılında Dünya Kupası’na katıldık. Dünya Kupası’na Ankara’da ev sahipliği yaptık. Gençler Dünya Kupası’nda dünya dördüncüsü olduk. 2024 yılında Fransa’nın Clermont-Ferrand şehrinde yapılacak Gençler Avrupa Şampiyonası’na katılacağız. Buradaki hedefimiz inşallah kupa olacak. Avrupa Şampiyonluğuyla dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Beyzbol sporu hakkında teknik bilgiler veren Helva, “Beyzbol 5 kadın ve erkeklerin karışık takımlardan oluşan 5’e 5’e takımlarla oynanıyor. 18 metrelik bir alanda ana kale 1’inci kale, 2’nci kale ve 3’üncü kale şeklinde 4 kaleden oluşuyor. Savunma takımı kalelerini savunurken hücum takımı da o kaleleri top vurarak, topları uzak mesafelere sert bir şekilde vurarak çalmaya çalışıyor. Oyuncular ana kaleye geldiğinde sayı elde ediyor. Savunma oyuncusu da o kaleleri korumaya çalışıyor” şeklinde konuştu.

“Kupayı Kaldırdığımızda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza Selamlarımızı İleteceğiz”

Fransa’dan Avrupa Kupası Şampiyonluğu ile döneceklerine inandıklarını dile getiren Helva, “O kupayı kaldırdığımızda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’mize selamlarımızı ileteceğiz”dedi.

Beden eğitimi yönlendirmesiyle beyzbola başladığını ve ortaokuldan beri bu sporu yaptığını ifade eden Eylül Ablak, spor serüveninden bahsetti. Beyzbol sporcusu Ablak, Kayseri’ye ilk defa geldiğini, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oksijenin bol olduğunu, havanın temiz olduğunu ifade etti. Ablak, tesisin çok güzel olduğunu belirterek, “Antrenmanlarımız salon içerisinde çok güzel geçiyor. Kaldığımız yer de çok güzel. Temiz yerde, çok güzel antrenmanlar gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“Her Şeyiyle Beraber On Numara Bir Tesis”

Mert Çekici ise söz konusu branşla tanışalı yaklaşık 6-7 yıl olduğunu belirterek, beden eğitimi sayesinde beyzbol ile tanıştığını söyledi. Çekici, daha önce de iki defa Kayseri’ye geldiğini bildirerek, “Kayseri benim için çok ayrıcalıklı. Geçen senelerde de geldiğimizde çok fazla yararını görmüştüm. Yüksek rakım seviyesi olsun, kamp merkezleri olsun benim açımdan çok fazla çeşitli ve yeterliliği çok yüksek bir yer. Geçen sene de Erciyes’te kalmıştık. Aşağıda antrenmanlarımızı sürdürüyorduk. Yeni bir tesis. Gerçekten her şeyiyle beraber on numara bir tesis. Bu tesisin bize yararı bize yakın olması, daha yüksek rakımlı olması bunlar bizim ayrıcalıklarımız” ifadelerinde bulundu.

Buradayken oksijen değerinin yüksek olduğundan daha dinç olduklarını kaydeden Çekici, bu durumun spor başarısında kendileri için ayrıcalık ve avantaj sağladığının altını çizdi.

Ragbi Federasyonuna bağlı Gençler Beyzbol 5 Milli Takımı’nın Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Kapalı Spor Salonunda 26 Ağustos’ta başlayan kampı 3 Eylül’de sona erecek. Öte yandan farklı branşlarda da misafirlerini ağırlamaya devam eden merkezde, Şehit Kamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı ise 26 Ağustos’ta Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Olimpik Yüzme Havuzunda başladığı kampını 1 Eylül’de tamamlıyor.

Uluslararası bir turizm merkezi olarak adından söz ettiren Erciyes, Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri ve gayretleri ile kış sporlarının yanı sıra yazın da çok çeşitli dağ ve tabiat etkinlikleri ile beraber futbol, basketbol, yüzme, atletizm, bisiklet gibi sporları içine alan geniş bir çerçevede görev alan spor merkezi olarak ön plana çıkıyor.