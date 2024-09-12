Diyarbakır’ın Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cesedi, tam 19 gün sonra dere yatağında bir çuvalın içinde bulundu. Türkiye, 8 yaşındaki Narin'in korkunç bir cinayete kurban gitmesiyle sarsılırken, olayla ilgili yeni detaylar da dikkat çekti. Halk TV Muhabiri Ferit Demir, cinayetin işlendiği köyde lüks araçlar gördüklerini açıkladı. Kayda Geçsin programında Barış Pehlivan, lüks araçlarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AĞABEYİN INSTAGRAM HESABINDAKİ LÜKS ARAÇLAR

"Bundan önce ağabeyin hesabına gelebilir miyiz? Narin'in fotoğrafı var. Ağabey Güran'a ait bir Instagram hesabı bu. Silinen bir hikaye var. Ailenin annemin babamın üzerine gitmeyin diyor. Leyla daha önce kaybolan çocukla Narin'in beraber olduğu bir video paylaşılmış. Bu şuan Baran Güran'ın instagram hesabı. Burada bir etiketleme var. 'mir_motorss' diye bir etiketleme var profilinde. Bu hesaba baktığımızda ticaret sicil gazetesinde Diyarbakır'da sahibi Narin'in soy ismi ile aynı kişiye ait. Cemal Burak Güran adlı kişiye ait Diyarbakır'da Mobilya İmalat San Tic A.Ş diye bir yer. Peki bu işletmenin ana işi nedir? Mir Motors'un resmi Instagram sayfasında görüyoruz ki burası lüks araç galerisi."

DİYARBAKIR'DA LÜK GALERİ GÜRAN SOYADLI BİRİNE AİT

"Şunu anlayabiliyoruz, Diyarbakır'daki bu lüks oto galeri Güran ailesine ait. En azından Güran soy isimli birine ait. Ölen kızımızın abisi burada çalışıyor. 'Mir Motors'un farklı markada bir sürü araca sahip bir galeri olduğunu görüyoruz. Keza aynı şirketin takip ettiği üç hesap var."

AĞABEY ÇAKARLI ARAÇLA GÖRSELLER PAYLAŞMIŞ

"Onlar da Güran soy isimli. Onlarda da bazısının merkezi İstanbul olan ayrı galeri işletmeleri olduğunu görüyoruz. Lüks araçlarda çekilen videolar var. Çakarlı araçlar görüyoruz. Diyarbakır'da ağabeyinin Instagram hesabından çakarlı lüks araçla gezdiğini görüyoruz. Ferit Demir bize bir ipucu verdi. Bir okuyucumuz bize ihbarda bulundu. Aynı ailenin birden fazla galerisi var. İstanbul'da da var. Bir ihbar fotoğrafı var."

"Ağabeyin hesabını gördük ya, ağabeyin İstanbul'da çekildiği iddia edilen bir fotoğraf var. Aynı hesapta İstanbul Boğazına Narin Güran Neredesin Abim yazan bir yazı yansıtılıyor. Böyle bir paylaşım da var. Bu tabi bilgisayarda da yapılabilir bu notu da düşelim. Ben şunu demeye getiriyorum, ben ağabeyin hesabından shoplu veya gerçek böyle bir görsel paylaşıldığını söylüyorum. Aynı hesaptan çakarlı lüks araç videosu olduğunu söylüyorum."

İSTANBUL'DA DA OTOGALERİLER VAR

"Ayrıca o lüks araç galerinin birden fazla olduğu İstanbul'da ve Diyarbakır'da birden fazla lüks araç galerisi olduğunu söylüyorum. Ferit Demir'in lüks araçlara şaşırdık açıklamasının bir anlamı var. Hal böyle iken mesele daha farklı bir yere gidiyor. Biz yakın zamanda Kayda Geçsin'de şunu ortaya çıkadık. Lüks araçların bu kadar kolay alınıp satılabildiği bir yerde bu paranın kaynağının nereden olduğu, kirli paranın aracı olup olmadığını soruyoruz. Ensarioğlu'nun bu aileyi tanıyoruz açıklaması ile bu araçlar Tavşantepe köyünde çakarlı lüks araç var. Farkında mısınız? 28 Ocak'ta cinayetin işlendiği köyde 34 plakalı çakarlı araç görseli görüyoruz. Orada çok fazla video var."