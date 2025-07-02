Uydu görüntüleri, en az üç Rus helikopteri ile Pantsir-S1 hava savunma sisteminin imha edildiğini ortaya koydu. NASA’nın yangın algılama uyduları geniş çaplı patlamaları ve yangınları net şekilde kaydederken, Ukrayna’nın Kırım’daki Rus askeri altyapısını hedef alan saldırı dalgası yeni bir boyuta taşındı.

Uydu görüntüleri, Ukrayna'nın insansız hava aracıyla düzenlediği saldırının ardından Rus işgali altındaki Kırım'da yer alan Kirovske havaalanında bir Pantsir-S1 hava savunma sistemi ile çok sayıda helikopterin imha edildiğini ortaya koydu. Militarnyi'nin 2 Temmuz tarihli haberine göre, 28 Haziran gecesi gerçekleştirilen saldırı sonucunda en az üç Rus helikopterinin vurulduğu ve bir Pantsir-S1 sisteminin devre dışı bırakıldığı görüldü. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), hedef alınan araçlar arasında Mi-8 ve Mi-26 nakliye helikopterleri ile bir Mi-28 saldırı helikopterinin bulunduğunu doğruladı.

Saldırının, Ukrayna'ya ait uzun menzilli insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği ve Kirovske havaalanının Rus kuvvetlerinin güney Ukrayna'daki operasyonlarını desteklemesi nedeniyle önemli bir askeri tesis olduğu vurgulandı. Saldırının ilk kanıtı, havaalanında tespit edilen büyük ısı anormalliklerini kaydeden NASA yangın algılama uydusu verileriyle geldi. Görüntülerde havaalanında geniş çaplı hasar ve patlamaların yol açtığı yangınlar dikkat çekti.

Ukrayna'nın Kırım'daki Rus havacılık altyapısını zayıflatmaya yönelik devam eden saldırı kampanyasının bir parçası olarak değerlendirilen bu saldırıda, mühimmat depoları ve insansız hava aracı altyapısının da hedef alındığı bildirildi. SBU, 28 Haziran tarihli açıklamasında saldırının sonuçlarını resmi olarak paylaşarak Pantsir-S1 sistemi ve üç helikopterin imha edildiğini doğruladı.