

Maçın ardından yayıncı kuruluş ON6 TV’ye açıklama yapan Erkmen, şunları söyledi:

“İnegölspor seyircisi futbolu gerçekten bilir. Ben yıllarca bu şehirde kaldım ve oynadım. İnegölspor seyircisine yürekten teşekkür ediyorum. Hem kapalı tribün hem de Efsane Maraton taraftarları 90 dakika arkadaşlarımızın motive etmeye çalıştılar. Allah yüzümüze baktı. Kaçan golleri görüyorsunuz. Direkten dönen toplar var, pozisyonlar var, her şey var ama galip gelemedik. Olsun bizim için birer birerde olsa içerdeki bu puanlar önemli. Çünkü bir takım şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Bunlardan biri de her oyuncunun temaslı mücadelesi, saha içerisinde kabullenmemesi. Bunun sonucunda berabere kaldık. Seyircimizi zaman zaman üzdük ama onlar hakkını helal etsinler. Fethiye’den bunları telafi ederiz inşallah.”

Kaynak: BÜLTEN