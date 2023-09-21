Neptün gezegeni karanlık, soğuk ve çok rüzgarlıdır. Güneş sistemimizdeki son gezegen. Güneşten Dünya’nın 30 katından daha uzakta. Neptün, Uranüs‘e çok benzer. Dünya büyüklüğünde katı bir merkezin üzerinde yoğun bir su, amonyak ve metan sisten oluşur. Atmosferi hidrojen, helyum ve metandan yapılmıştır. Metan, Neptün’e Uranüs ile aynı mavi rengi verir. Neptün’ün altı halkası vardır, ancak görülmesi çok zordur.

Güneş’ten Dünya’dan 30 kat daha uzak olan Neptün, güneş sistemimizdeki çıplak gözle görülemeyen tek gezegendir ve keşfedilmeden önce matematik tarafından tahmin edilen ilk gezegendir. 2011’de Neptün, 1846’daki keşfinden bu yana ilk 165 yıllık yörüngesini tamamladı.

NASA’nın Voyager 2’si , Neptün’ü yakından ziyaret eden tek uzay aracıdır. Güneş sisteminden çıkarken 1989’da uçtu.

Neptün gezegeni Atmosferi ve Dönüşü

Neptün, Dünya’dan yaklaşık dört kat daha geniştir. Dünya büyük bir elma olsaydı, Neptün bir basketbol topu büyüklüğünde olurdu. Neptün, bir yıldız olan Güneşimizin yörüngesinde dolanır ve yaklaşık 2,8 milyar mil (4,5 milyar kilometre) uzaklıktaki Güneş’ten sekizinci gezegendir.

Neptün’ün bir kez (bir Neptün günü) dönmesi yaklaşık 16 saat ve güneşin etrafında dönmesi (bir Neptün yılı) yaklaşık 165 Dünya yılı sürer. Neptün’ün atmosferi çoğunlukla moleküler hidrojen, atomik helyum ve metandan oluşur.

Neptün bir buz devidir. Kütlesinin çoğu, küçük bir kayalık çekirdeğin üzerinde sıcak, yoğun “buzlu” maddelerden (su, metan ve amonyak) oluşur. Neptün’ün en az beş ana halkası ve dört halka yayı daha vardır, bunlar muhtemelen yakındaki bir ayın yerçekimi tarafından oluşturulan toz ve enkaz yığınlarıdır.

Cüce gezegen Plüton’un eliptik yörüngesi nedeniyle, Pluto bazen Güneş’e (ve bize) Neptün’den daha yakındır.

Biliyor Muydunuz?

Neptün, güneş sistemimizin en rüzgarlı dünyasıdır. Rüzgarlar, 2.000 km / sa (1.200 mil / sa) üzerindeki hızlarda gezegende donmuş metan bulutlarını savurur — bir ABD Donanması F / A-18 Hornet savaş uçağının en yüksek hızına yakındır. Dünyanın en güçlü rüzgarları yalnızca yaklaşık 400 km / sa (250 mil / sa) çarptı.

Neptün gezegeninin Yapısı ve Yüzeyi

Neptün altı halka ile çevrilidir.

Neptün, Uranüs gibi bir buz devidir. Bir gaz devine benzer. Yaklaşık Dünya büyüklüğünde katı bir çekirdek üzerinden akan yoğun bir su, amonyak ve metan çorbasından oluşur.

Neptün’ün kalın, rüzgarlı bir atmosferi vardır.

Neptün’de zaman

Neptün’de bir gün 16 saat sonra geçiyor.

Neptün’ün Güneş etrafında o kadar uzun bir yolculuğu var ki, bir kez dolaşmak 165 Dünya yılını alıyor. Bu uzun bir yıl!

Neptün’ün Komşuları

Neptün’ün 13 uydusu vardır (ve bir tane daha keşfin onaylanmasını bekliyor).

Neptün, Güneş’ten sekizinci ve en uzak gezegendir. Bu, Uranüs’ün Neptün’ün tek komşu gezegeni olduğu anlamına gelir.

Hızlı Geçmiş

Neptün, 1846’da Urbain Le Verrier, John Couch Adams ve Johann Galle tarafından keşfedildi.

Sadece Voyager 2, Neptün’ü ziyaret etti.

Popüler Kültürde Neptün’ün Yeri

Neptün, Güneşimizden en uzak gezegen olmasına rağmen, popüler kültürde ve kurguda sıkça durmaktadır. Gezegen, 1997 bilim kurgu korku filmi Event Horizon için zemin oluştururken, Futurama çizgi film serisinde Robot Noel Baba karakteri Neptün’ün kuzey kutbunda ana üssüne sahip. Dr. Who hayranları, Neptün’ün yörüngesindeki bir uzay istasyonunda “Sleep No More” başlıklı bir bölümün geçtiğini hatırlayacaklar. Ve de Star Trek: Kurumsal pilot atak “Bow Broken,” izleyiciler çözgü 4.5 hızında, altı dakika içinde Dünya’ya geri ve Neptün uçmak mümkün olduğunu öğrenmek