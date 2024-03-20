Neu (Netrofiller), vücut içerisinde bulunan enfeksiyonu atmak amacıyla görevli özel beyaz kan hücreleridir. Kanda bulunan Nötrofil sayısı ideal olarak kabul gören değerin altında olduğunda bu durum Nötropeni olarak ifade edilen Nötrofil eksikliğine sebep olmaktadır. Nötrofil değerinin olması gerekenden düşük olması vücudu en başta belli mantar ve bakterilere karşı güçsüz bırakmaktadır.

Normal Neu Değeri

Neu (Netrofil) değeri erişkin bireylerde bir mikrolitre kanda 1.700'ün altında ise düşük olarak ifade edilir. Artış gösteren Neu değeri doğrultusunda bulaşıcı hastalığa yakalanma ihtimali de artış gösterir. Nötropeninin ileri safhadaki hali, insanın vücudunda mevcut durumdaki bakterilerden dahi olumsuz etkilenerek hastalanmasına sebebiyet verebilmektedir.

Neu Düşüklüğü Nedir?

Neu düşüklüğü nedir sorusuna yanıt olarak; Erişkin bireylerde bir mikrolitre kanda 1.700 olan ve ideal oran olarak kabul gören değerin altındaki Neu değerinin mevcut olması halinde bu durum Neu düşüklüğü olarak ifade edilir. Neu düşüklüğü nedir sorusunu bu şekilde yanıtlamış olduk.

Neu Düşüklüğünün Belirtileri Nelerdir?

Kanda olması gereken değerin altında bir tür akyuvar hücresi olan Netrofil'in az olması durumunda ortaya çıkan Neu düşüklüğünün belirtileri belli başlı bir özellik sergilemezler. Neu düşüklüğü genel olarak yapılan kan tahlili neticesinde teşhis edilebilir bir özelliğe sahiptir. Neu düşüklüğünün belirtileri net olmayan bir durum olduğundan yapılan kan tahlili neticesinde düşüklüğün söz konusu olduğu konusunda bir tespite varılır.

Neu (Nötrofil) Düşüklüğüne Neden Olan Etkenler Nelerdir?

Kemik iliğinde, bir tür akyuvar hücresi olan nötrofil üretiminde bir sorun olması, neu düşüklüğünün ortaya çıkmasına neden olur. Ayrıca vücutta varlık gösteren enfeksiyon, yetersiz beslenme, kemik iliğinde olumsuz etkileyen nitelikte hastalıkların ve hasarın olması, yetersiz kemik iliği üretiminin söz konu olmasına neden olan ırsi hastalıklar, Kemoterapi, kemik iliğini ciddi bir biçimde olumsuz etkileyen kemik kanseri, Radyasyon tedavisi, Eklem iltihabı, AIDS, Verem, Viral Hepatit, Deri veremi, Kornik ve iltihabi bağırsak hastalığı, doğuştan gelmekte olan bağışıklık sistemi problemleri ve kullanılan bazı ilaçların yan etkileri sonucu Neu değerinde düşüşler yaşanır.

Neu Düşüklüğünün Tedavisi

Son derece nemli bir konu olan Neu düşüklüğünün tedavisi Neu yüksekliği nedir gibi konularda bilgi sahibi olmak oldukça önemli bir konudur. Neu düşüklüğünün tedavisi Neu yüksekliği nedir gibi insan sağlığı için önemli konularda bilgi sahibi olunmalı. Neu düşüklüğü konusunda doktor gerekli olduğunu düşündüğü hastalarına Granül koloni uyarıcı faktör olarak adlandırılan ve kemik iliğinde netrofil üretiminin artmasını sağlayan maddenin, sentetik kopyası olan bir madde ile tedavi uygulayabilmektedir. Kısaltılmış ismi G-CSF olan bu madde günlük olarak deri altına enjekte edilir.



Doktor tarafından gerek görüldüğü durumlarda kemik iliği nakli uygulanabilmektedir. Eğer Neu düşüklüğünün sebebi kan kanseri ise ve ya G-CSF uygulamasında olumlu bir yanıt alınamıyorsa kemik iliği nakli tercih edilen yöntemler arasında bulunmaktadır. Doktorun uygulayabileceği diğer tedavi yöntemleri arasında ise beyaz kan hücresi nakil işlemi uygulanabilir. Vitaminler ve ilaçlar reçete edilebilir.

Neu eksikliğinin sonucu Nötropeni hastalığı ile yaşaması gereken kişiler enfeksiyonlardan kaçınmak için bazı önlemler almalıdırlar. Bu önlemlerden bazıları temizliğe dikkat etmek, ev ortamı da dahil olmak üzere ayakkabı giymeli, hastalıktan muzdarip insanlardan mümkün mertebe uzak durmaya özen göstermeli, erkekler elektrikli tıraş makineleri kullanarak tıraş olmalı, çeşitli nedenlerle yaralanmış olan bölgelerde mutlaka sargı bezi kullanılmalı, durgun suya girmemeli, yiyip içtiklerine son derece dikkat etmelidir. Nötropeni ile yaşamak zorunda olan insanların en ufak mikrop bulaşmaları neticesinde çok kolay ve çabuk hastalanacakları unutulmamalıdır.

NEU Yüksekliği Nedir?

Bir tür beyaz kan hücresi olan Nötrofiller, beyaz kan hücrelerinin yüzde 40-70'ini oluştururlar. Bir yaralanma veya iltihaplanma durumunda, olumsuz yönde etkilenen bölgeye ilk gelenler Netrofil hücreleridir. Bu hücreler virüslere ve bakterilere karşı savaşarak vücudu korumadan etkin rol üstlenirler. Neu olarak da ifade edilen beyaz kan hücreleri kemik iliği tarafından üretilmektedir. Ömürleri çok kısadır. Yapılan kan tahlili neticesinde NEU değeri %70'in üzerinde olması halinde NEU yüksekliği söz konusu olabilmektedir.

NEU Yüksekliğinin Sebepleri Nelerdir?

Vücudumuz için son derece zararlı etkileri olan bakteri ve virüslere karşı savaş veren ve vücudu hastalıklardan koruyan Netrofil (beyaz kan hücreleri) normal değerin üzerinde bir artış yaşayabilmektedirler. Bu durum Neu yüksekliği olarak ifade edilir ve Neu değerinin yükselmesine yol açan bazı sebeplerin varlığı söz konusu olmaktadır. Bu duruma sebebiyet veren etkenler arasında aşırı stres, enfeksiyon, gebelik zehirlenmesi, Miyoelojen Lösemi, Romatizmal ateş, Romatoid Artrit, Akut böbrek yetmezliği, Tiroid bezi iltihabı, Ketosidoz, Polisitemi vera, Hemolitik anemi ve Miyeloid Metaplazi ve benzeri sebepler yerini alır.

NEU Yüksekliği Belirtileri Nelerdir?

Neu (Netrofil) beyaz kan hücreleri vücudu tehdit eden enfeksiyonlara karşı savaşmak amacıyla çok hızlı hareket ettiklerinden Neu yüksekliği belirtileri ortaya çıkar. Bu belirtiler arasında iltihaplanma ve yanma gibi durumlar ortaya çıkar. Düşük tansiyon, kanama, kan zehirlenmesi, kalp çarpıntısı, Hızlı nefes alıp verme, soluksuz kalma, ateş gibi belirtiler bazı durumlar itibariyle ortaya çıkabilmektedir. Neu yüksekliği belirtileri ortaya çıkan durumun ciddiyetine göre farklılık gösterir. Özellikle de vücudu ciddi derecede olumsuz etkileyen enfeksiyonlarda Neu yüksekliği bariz oranlarda artış gösterir ve ciddi Neu yüksekliği belirtileri ortaya çıkar.

NEU Yüksekliğinin Tedavisi

Neu yüksekliğinin en önemli sebepleri arasında stres yer almaktadır. Bu nedenle kişinin stresi yönetmeyi öğrenmesi oldukça önemlidir. Neu yüksekliği tedavisi için bireyler hayatlarındaki stresi mümkün mertebe minimum seviyeye indirmelidir. Neu değerinin normal seviyelere dönmesi için stresten kaçınmak son derece önemlidir. Enfeksiyonlara karşı doktorunuzun tavsiyesi yönünde antibiyotikler ve destekleyici nitelikte ilaçlar kullanmanız tedavi edici bir unsurdur. Enfeksiyonlarla savaşan ilaçlar kullanılması ile NEU değerinin yükselmesinin önüne geçilmiş olur ve böylece Neu yüksekliği tedavisi gerçekleştirilmiş olur.