Nier Automata Oyun Detayları

Çıkış Tarihi: 17 Mart 2017 (PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows)

Sistem Gereksinimleri: Orta

Tür: Aksiyon / RPG

Geliştirici: Square Enix, PlatinumGames Inc.

Yayıncı: Square Enix

Nier Automata, Nier oyununun devamı niteliğindedir. Oyun, oyuncuların kıyamet ortamında distopyanın bir parçasını oluşturan duyarlı makinelere karşı savaşırken üç androidin kontrolünü ele geçirdiği bir Aksiyon RPG oyunudur.

Nier Automata Sistem Gereksinimleri

Nier Automata Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i3 2100 / AMD A8-6500

RAM: 4 GB RAM

GPU / Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 VRAM 2GB / AMD Radeon R9 270X VRAM 2GB

Depolama: 50GB HDD alanı

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10 (yalnızca 64 bit)

Nier Automata Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5 4670 / AMD A10-7850K

RAM: 8 GB RAM

GPU / Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 980 VRAM 4GB / AMD Radeon R9 380X VRAM 4GB

Depolama: 50GB HDD alanı

İşletim Sistemi: Windows 8.1 / 10 (yalnızca 64 bit)

NieR: Automata’yı çalıştırabilir miyim?

Oyunun dosya boyutu açısından, en az 50 GB kullanılabilir boş disk alanına ihtiyacınız olacak. NieR: Automata ™ oynamak için Intel Core i3-2100’e eşdeğer bir minimum CPU’ya ihtiyacınız olacak. Oysa çalıştırmak için Intel Core i5-4670 önerilir. Oynayabileceğiniz en ucuz grafik kartı bir AMD Radeon R9 270X’tir. Ayrıca, NieR: Automata ™ ‘yı en yüksek ayarlarla çalıştırmak için bir AMD Radeon R9 380X önerilir. NieR: Automata ™ sistem gereksinimleri, en az 4 GB RAM’e ihtiyacınız olduğunu belirtir. Mümkünse, NieR: Automata ™ ‘yı tam potansiyeliyle çalıştırmak için 8 GB RAM’e sahip olduğunuzdan emin olun.

NieR: Otomata, Windows 7 /8.1 / 10 64bit ve üzeri ile PC sisteminde çalışacaktır.