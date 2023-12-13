Nioh 2 – The Complete Edition sistem gereksinimleri şunlardır (minimum)

Bellek: 6 GB Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 İşlemci: Intel Core i5-4460 Nioh 2 – The Complete Edition Dosya Boyutu: 85 GB İşletim Sistemi: Windows® 10 64bit, Windows® 8.1 64bit

Nioh 2 – The Complete Edition sistem gereksinimleri şunlardır (önerilen)

Bellek: 16 GB Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 İşlemci: Intel Core i7-6700K Nioh 2 – The Complete Edition Dosya Boyutu: 85 GB İşletim Sistemi: Windows® 10 64bit

Nioh 2 – The Complete Edition nedir?

Bu masocore Aksiyon RPG’sinde yokai ordularıyla savaşın. Baş karakterinizi yaratın ve Sengoku döneminde Japonya’da sayısız yerel bölgede bir maceraya atılın. En vahşi yokaileri bile yenmek için yeni Yokai Shift yeteneğini kullanın ve düşmanlarınız tarafından yaratılan Karanlık Diyarlar aracılığıyla cesur olmaya hazır olun.

Nioh 2 – The Complete Edition’ı çalıştırabilir miyim?

Nioh 2 – The Complete Edition’ı kurmak için en az 85 GB boş disk alanına ihtiyacınız olacak. Nioh 2 – The Complete Edition’ı çalıştırmak için en azından bir Intel Core i5-4460 CPU gereklidir. Oysa çalıştırmak için Intel Core i7-6700K önerilir. Nioh 2 – Complete Edition sistem gereksinimleri, en az 6 GB RAM’e ihtiyacınız olacağını belirtir. Ek olarak, oyun geliştiricileri, sisteminizde yaklaşık 16 GB RAM önerir. En az bir NVIDIA GeForce GTX 970 grafik kartına sahip olmanız şartıyla oyunu oynayabilirsiniz. Ancak, geliştiricilere göre önerilen grafik kartı bir NVIDIA GeForce GTX 1660’dır.

Nioh 2 – Complete Edition, Windows® 10 64bit, Windows® 8.1 64bit ve üzeri ile PC sisteminde çalışacaktır.