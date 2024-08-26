Torku Şekerspor Kulübü Paralimpik Badminton sporcumuz Emine Seçkin, Engelliler Olimpiyat oyunlarına üst üste ikinci kez katılarak tarihe geçtiKONYA (İGFA) - Bedensel engelli,özel sporcular (zihinsel engelli) ve görme engelli bireylerden oluşan sporcuların farklı branşlarda yarışmalara katılacağı 17'nci Paralimpik Oyunlar Fransa'nın Paris şehrinde 28 Ağustos- 8 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Dünya dereceleri ve Avrupa şampiyonlukları bulunan sporcumuz Emine Seçkin Parabadminton müsabakalarına üst üste ikinci kez katılıyor. Seçkin, madalya için mücadele edecek.

"TÜRK SPORUNA BAŞARILI SPORCULAR YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Torku Şekerspor Kulübü'nün amatör sporculara her zaman önem verdiğini ifade eden Torku Şekerspor Kulübü Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu "Türk sporuna başarılı sporcular yetiştirme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyor ve kulübümüzü profesyonel bir anlayışla yönetiyoruz. Fransa'nın Paris şehrinde yapılacak olan 17'inci Paralimpik Oyunlarında mücadele edecek olan Parabadminton sporcumuz Emine Seçkin, bizleri gururlandırdı. Kendisine ve milli takımımıza başarılar diliyorum" dedi.

Torku Şekerspor Kulübü Başkanı Ahmet Bozdam, üst üste ikinci kez Paralimpik Oyunlarına katılmaya hak kazanan Emine Seçkin'i tebrik ederek, "Ülkemizi ,şehrimizi ve kulübümüzü engelliler olimpiyat oyunlarında temsil edecek olan sporcumuz Emine Seçkin'in zorlu çalışmalar sonucunda başarılı olarak Paralimpik oyunlara katılması kulübümüz açısından büyük bir onurdur. Emine Seçkin Tokyo olimpiyat oyunlarında bazı şanssızlıklar sebebiyle 4'üncü oldu ancak Paris Olimpiyat Oyunlarında bunu madalya ile taçlandırarak hem ülkemize hem de kulübümüze büyük bir onur yaşatacağı inancındayız. Sporcumuz Seçkin, zorlu bir gruba düştü. Azim ve kararlılıkla çalışan sporcumuz Seçkin'in bu gruptan başarı ile çıkacağına inanıyorum. Sporcumuza ve milli takımımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.