Tiyatroya gönül veren birçok kişinin katıldığı etkinlikte, usta oyuncular Salih Kalyon, Orhan Aydın ve Cengiz Bozkurt deneyimlerini paylaştı. Söyleşilerde tiyatronun sorunları, oyunculuk süreci ve iyi bir tiyatrocunun sahip olması gereken özellikler ele alındı.

Genç Yazarlar Deneyimlerini Paylaştı

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği oyun yazma atölyesine katılan gençler, yazım sürecinde yaşadıkları deneyimleri anlattı. Program, Nilüfer Kent Tiyatrosu (NKT) sanatçısı Sultan Ahmet Çakır’ın “Uluslararası Bildiri”yi okumasıyla başladı. Ardından, Doç. Dr. Süreyya Karacabey’in moderatörlüğünde “Bir Süreç Olarak Tiyatro: Oyun Yazma Durakları” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşiye katılan Meltem Uzunkaya, Fulden Aytaç, Salihcan Sezer ve Kadir Samet Karaman, atölyenin kendilerine kattığı deneyimleri aktardı. Psikiyatri uzmanı olan Meltem Uzunkaya, tiyatro metni yazmanın farklı bir deneyim olduğunu belirtirken, Salihcan Sezer ise atölye sayesinde ilk kez 12 kişilik bir oyun yazdığını söyledi. Fulden Aytaç, yazarlık sürecinin düşünme biçimini geliştirdiğini vurgularken, Kadir Samet Karaman, okuma tiyatrosu deneyiminin kendisi için önemli olduğunu dile getirdi.

“Geçmiş ve Gelecek: Tiyatro Nereye?”

Etkinliğin ikinci oturumunda, Ayşe Gülerman Kum’un “Ulusal Bildiri”yi okumasının ardından “Geçmiş ve Gelecek: Tiyatro Nereye?” başlıklı söyleşi yapıldı. Nilüfer Kent Tiyatrosu Müdürü Kazım Güçlü’nün moderatörlüğünde gerçekleşen bu oturumda, deneyimli tiyatro sanatçıları Salih Kalyon, Orhan Aydın ve Cengiz Bozkurt, tiyatronun geçmişi, bugünü ve geleceği üzerine görüşlerini paylaştı.

Salih Kalyon, tiyatroda gözlemin ve disiplinin önemini vurgulayarak, oyuncuların insan ve hayvan hakları gibi toplumsal konulara duyarlı olması gerektiğini söyledi. Orhan Aydın, sanatçının hayatın içinde olması gerektiğini belirterek, halkın kültüründen beslenmenin önemine değindi. Cengiz Bozkurt ise Türkiye’de yeterli sayıda oyun yazarının yetişmediğini dile getirerek, gençlerin tiyatroya daha fazla yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından etkinlik, “Oyun Yazma Programı 2024” kitaplarının yazarlara verilmesiyle sona erdi.