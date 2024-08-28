Nilüfer Belediyesi ekipleri, yaya ve araç güvenliğini artırmak amacıyla gece çalışmalarıyla kasis, yaya geçidi ve yol şerit çizgilerini yeniliyor. Nilüfer Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro ekipleri, özellikle okul önlerinde güvenliği sağlamak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Çalışmalar, yaya geçitlerinin yenilenmesiyle başlayıp kasis boyama ve yol çizgilerinin yenilenmesiyle devam ediyor.

Gece saatlerinde gerçekleştirilen bu çalışmaları, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de yerinde inceleyerek destek verdi. Başkan Özdemir’e, Başkan Yardımcısı Şirin Biçer ve Altınşehir Mahalle Muhtarı Melahat Şenal da eşlik etti. Özdemir, özellikle okul önlerinde yapılan bu güvenlik iyileştirmelerinin, çocuklar ve aileler için hayati önem taşıdığını belirtti.

Altınşehir'de sürdürülen çalışmaları denetleyen Özdemir, Nilüfer genelinde yaya ve araç trafiğinin güvenliğini artırmak için bu tür çalışmaların devam edeceğini ifade etti.