Kurulduğu 1989 yılından bu yana binası Osmangazi İlçesi’nde olan Nilüfer Ziraat Odası, Nilüfer Belediyesi’nin yer tahsisi ile Üçevler Mahallesi’ne taşınacak. Nilüferli çiftçiler bu sayede, kendi ilçelerinde ve etkin hizmet alabilecek.

Nilüfer Belediyesi’nin Nilüfer Ziraat Odası’na yaptığı yer tahsisi ile ilgili protokol imzalandı.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde gerçekleştirilen protokol töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir; tarım alanlarının korunmasına önem verdiklerine dikkat çekti. Kırsalda üretim yapanlar için önemli bir adım attıklarını söyleyen Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi’nin tarımsal kalkınma için yaptığı çalışmalara değindi. Başkan Şadi Özdemir, tarımın ayağa kalması, çiftçilerin örgütlenmesi ve bununla ilgili ekosistemin oluşması için planlama yaptıklarının altını çizdi. Başkan Şadi Özdemir, “Farklı modellerle ilgili çalışmalarımız var. Nilüfer halkının, tarım alanlarını terk etmesini durdurmak gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey de, oda için bir yer tahsis edilmesinin kendileri için çok değerli olduğunu belirtti. Nilüfer Belediyesi’nin tarım alanlarının korunması, tarımın gelişmesi yönündeki çabalarının çok önemli olduğunu söyleyen Aybey, “Tarımın ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu pandemi döneminde de gördük. Bu alanda yaptığınız çalışmaya teşekkür ederiz. Desteklerinizle, çiftçilerimiz bundan sonra daha kolay hizmet alacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey, Başkanvekili Fikret Balcı ve Yönetim Kurulu Üyesi Semih Karayel ortak hizmet protokolüne imza attı.

Nilüfer’de tarımsal faaliyetlerin gelişmesine katkı sağlayacak protokolle kırsalda kalkınma çalışmalarının yanı sıra gelir getirici alternatif ürünler üretmeleri için üreticilere eğitimler ve destek verilecek. Çiftçinin ürünlerini daha yüksek fiyata satması için gerekli örgütlenme çalışmalarının yapılması, makine ve teçhizatlarının bakımları ile ilgili kurumlarda kolaylaştırıcı hizmet sağlanması gibi birçok fayda sağlanacak.