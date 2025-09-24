Nilüfer Belediyesi’nin organizasyonuyla bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilecek Görükle Balkan Panayırı, 27–28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Etkinlik, Görükle Göçmen Konutları Pazar Alanı’nda; Balkan müzikleri, halk dansları, sevilen sanatçıların konserleri ve DJ performansları eşliğinde coşkulu bir atmosfere ev sahipliği yapacak.



27 Eylül Cumartesi günü saat 18.00’de başlayacak panayırın ilk gününde, Zafer Halk Oyunları Derneği ile Bursa Rumeliler Halk Oyunları Derneği sahne alacak. Ardından Rumeli Ayhan ve Grup Nova Balkan, seslendirecekleri şarkılarla izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Gecenin finalinde ise DJ Samet Kurtuluş’un performansı geceye enerji katacak.



Festivalin ikinci gününde ise İnegöl Rumeli Halk Oyunları Derneği ve BAL-GÖÇ Halk Dansları Topluluğu, Balkan danslarının en güzel örneklerini sahneye taşıyacak. Panayırda, sanatçılar Mutlu Dindar ve Rumeli Semih konser verecek. İkinci günün kapanışını da yine DJ Samet Kurtuluş yapacak.