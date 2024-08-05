Nilüfer Belediyesi’nin çocuklar için hazırladığı açık hava sineması gösterimleri başladı. Nilüfer’in merkez ve kırsal mahallelerinde “Elemental: Doğanın Güçleri” isimli animasyon filmi ücretsiz olarak çocuklarla buluşuyor.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin etkinlikleri ile çocuklar için yaz akşamları daha eğlenceli hale geliyor. Ağustos ayı boyunca sürecek “Çocuklara Yaz Sineması” etkinliği, çocukları beyaz perdenin büyülü dünyasında yolculuğa çıkarıyor. “Elemental: Doğanın Güçleri” isimli animasyon filmi, 29 Ağustos tarihine kadar merkez ve kırsal mahallelerde ücretsiz olarak gösterime sunuluyor.

“Çocuklara Yaz Sineması” etkinliği, İhsaniye Mahallesi’nde başladı. Ardından Yüzüncüyıl ve Karaman mahallelerinde gösterimler gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören film gösterimlerinde çocuklar, ebeveynleri ile birlikte eğlenceli bir yaz akşamı geçirdiler.