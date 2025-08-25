Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 genç, akşam saatlerinde sokakta park halinde bulunan araçların yanına giderek önce kaportalarını çizdi. Ardından da araçların aynalarını tekmeleyerek kırdı. Şüphelinin rahat tavırlarla sokakta gezdiği anlar, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlatırken, zarar gören araç sahipleri ise şikayetçi oldu.

Kaynak: İHA