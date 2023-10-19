İnegöl’ün başarılı ve yıldız okullarından İnegöl Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu’nda “Sada”projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

BAŞARILARI İLE İZ BIRAKAN OKUL NURİ PAKDİL İHO

Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Yakışıklı’nın: “Baki Kalan Bu Kubbeye Hoş Bir Sada Bırakacağız” sözleriyle özetlediği Sada projesinin, Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu toplantı salonunda tanıtım programı gerçekleştirildi.

Tanıtım programına İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, Milli Eğitim Şube Müdürü Hanifi Çelik, kurum müdürleri, okulun öğretmenleri ve projede yer alan öğrencilerle velileri katıldı.

Sada projesi, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, "İmam Hatip Okulları Öğrenci Başarısının Artırılmasına Yönelik Ar-Ge Çalışmaları" kapsamında "SADÂ Kültür Sanat ve Edebiyat Programı kapsamında uygulanan bir proje.

Projenin Tanıtım filminden sonra projeden sorumlu Müzik dersi öğretmeni Gül Hatice Kayır yönetimindeki müzik ziyafetiyle projenin bir ön gösterimi yapıldı.

Tanıtım programının sonunda Projede görevli öğrencilere, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ve Okul Müdürü Ahmet Yakışıklı tarafından katılım belgeleri takdim edildi.

Okul müdürü Yakışıklı yaptığı açıklamada; “Katılım sağlayan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Doğru bey başta olmak üzere, kıymetli misafirlerimize, projede görev alan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.” Dedi.

SADÂ KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYAT PROGRAMI

Okul müdürü Yakışıklı’nın yaptığı açıklamaya göre: İmam hatip ortaokullarının ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimin iyileştirilmesine yönelik çalışmaları, okul gelişimine yönelik eylem ve faaliyetler ile öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlanması, öğrencilerin kültürel-sanatsal faaliyetlere yönlendirilmesi, bilgi ve becerilerinin artırılması, sanatsal çalışmalar, eserler ve ürünler ortaya koyabilmelerini desteklemek amacıyla "SADÂ Kültür Sanat ve Edebiyat Programı uygulanıyor.

Program ile imam hatip okullarında fırsat, koşullar ve mevcut kaynakların daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, ihtiyaç duyulan alanlarda planlı ve sürekli iyileştirme anlayışıyla çalışmalar yapılması, okulların kendi ihtiyaç ve potansiyelleri doğrultusunda hazırladıkları projeler ile eğitim ve öğretimin iyileştirilmesi, kültür sanat ve edebiyat alanlarında okullarımızın fiziksel kapasitesinin geliştirilerek, eğitim ve sanatsal üretim kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir.

"SADÂ Kültür Sanat ve Edebiyat Programı" 21. yüzyıl becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültür ve sanata meraklı, duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirilmesine, kültür ve sanat dünyamıza katkı sunmuş önemli isimleri ve eserlerini tanıtılması ve öğrencilerimizin kültür ve sanat alanında eser ve ürün ortaya koymalarına katkı sağlayacak.

Program kapsamında 5 (beş) başlıkta okulların yapacağı proje ve programlara katkı sağlanıyor:

1. Edebiyat ve Yazarlık

2. Tiyatro

3. Müzik

4. Sinema ve Fotoğrafçılık

5. Resim Karikatür ve Animasyon