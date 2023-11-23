SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) devlet bankalarından 3 sene için ödenen promosyon tutarlarının 5.000 liraya çıkacağını duyurdu.

Emekli olan kişilere özel bankalar 7 bin 500 liraya kadar promosyon ödemesi yapmışlardı.

Emeklilere verilen promosyon ne kadar?

Emeklilerle bankalar arasından imzalanacak protokole göre Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir ya da aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir ya da aylıklarına;

· 3.500 liraya kadar maaşı olanlara 3.000 lira

· 3.500 lira ile 7.500 lira arası maaşı olanlara 3.500 lira

· 7.500 lira ile 10.000 lira arası maaşı olanlara 4.500 lira

· 10.000 liradan fazla maaşı olanlara 5.000 lira

3 sene için peşin promosyon ödenmesi yapılacaktır.

Halkbank ne kadar promosyon ödemesi yapacak?

Halkbank tarafından emeklilerle ödenecek olan promosyon tutarlı da belli oldu. İşte bankanın emeklilere ödeyeceği promosyon miktarları;

· Maaşı 3.500 liranın altında olanlara 3.000 lira

· 3.500 - 7.499 lira arasında ise 3.500 lira

· 7.500 - 9.999 liraya kadar olanlara 4.500 lira

· 10.000 lira ve üzeri maaşı olanlara 5.000 lira

Emekli promosyon ödemesi yapılacak.