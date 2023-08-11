Muğla’nın Menteşe ilçesinde Doktorluk yapan Ufuk S. Büyük bir iftiraya uğradı. İstismardan tutuklanan doktor konuyla ilgili açıklama yaptı. 17 yaşındaki Esra Ç.’yi muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Esra Ç.’nin şikayetçi olması sonrası tutuklanan, ardından iftiraya uğradığı ortaya çıkan Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi’nde görevli Doktor Ufuk S. Konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasında “Bugüne kadar mesleğimi, meslek etiği ve insani vicdanımla, hakkıyla yerine getirdim. Meslek hayatımda görevim ile ilgili hiçbir uyarı ve ceza almadım. Hakkımdaki bu iftira süreci hem beni hem ailemi hem de çalışma arkadaşlarımı yerle bir etti. İftiracı hakkında da hukuki olarak davamızı başlattık" dedi

Doktorun verdiği ifadede ortaya çıktı. İfadesinde kullandığı cümleler ise olay anına dair yaşananlardı. Doktor Ufuk S. İfadesinde “"Halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Bölümü'ne gittim. Muayene odasında doktor, eldivensiz şekilde göğsüme dokundu. İç çamaşırımı çıkarmamı istedi. Tepkisiz kalıp, çıkarmayınca kendisi çıkardı. Rahatsız edici şekilde sorular sordu. 'Muayene edeceğim' diyerek cinsel bölgeme eldivensiz şekilde dokundu. Çalıştığım kuaföre müşteri olarak gelen aynı hastanede görevli doktora konuyu anlattım. 'Sana bu şekilde muayene yapamaz, polise git şikayetçi ol, zaten daha önce de hakkında bu tür şeyler duymuştum' demesi üzerine şikayetçi oldum" şeklinde belirtti.