Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 14’üncü halı saha çalışması tamamlandı.

Osmaneli 14. halı sahaya kavuşurken Belediye Başkanı Münür Şahin, sırada Medetli, Soğucakpınar, Selimiye halı sahaları ve Beşevler basketbol ve voleybol sahasının çalışmalarının olduğunu belirtti. Belediye Başkanı Münür Şahin, tesisleşme ve alt yapı ile Türkiye’de örnek belediye olduğunu belirterek, "Bu akşam aydınlatması tamamlanan Beşevler mahallemizdeki halı sahamızda çocuklarla çim sahayı kontrol ettik. Beşevler’de kafe, soyunma odaları duş, tuvalet, çocuk parkı, mahalle meydanı, çevre düzenlemesi yatırımımız ve yol düzenlemesi ve duvar, kanal çalışmaları sonrası işlerimiz bitecek. Beşevler mahallesi ve Eski Cumhuriyet Okulu üzerindeki arsalarda fiyatlar katlanacak. Osmaneli’nin yeni gözdesi buralar olacak. Sel önleme göleti ve dolgu çalışmaları yapacağımız kanal ile Osmaneli’nin Ataşehir’i, Yeni Levent’i oluşuyor. Yatırımcılara duyurulur’’ ifadelerini kullandı.