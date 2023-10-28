Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer ilçesinde hızla artan nüfusun ihtiyaç duyduğu devlet okullarını sağlamak amacıyla devlet okulu eksikliğine dikkat çekiyordu. Bu çabalar sonucunda, Başkan Erdem'in teşvikiyle hayırsever iş insanı Murat Kamışoğlu tarafından Ertuğrul Mahallesi'nde inşa edilecek olan 32 sınıflı bir okul projesi için Bursa Valiliği'nde protokol imzalandı.

Eğitim-öğretim hayatına bir yıl içinde kazandırılması planlanan bu projenin protokolüne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, hayırsever iş insanı Murat Kamışoğlu, Nilüfer İlçe Kaymakamı Murat Süzen ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ali Reisoğlu imza attılar.

Bu 5 dönümlük arazi üzerine yapılacak 4 katlı 32 sınıflı okul, bölgedeki ciddi bir ihtiyacı karşılayacak ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, özellikle özel okul sayısının fazla olduğu ve nüfusun hızla arttığı Nilüfer'de devlet okulu gereksiniminin arttığını vurguladı. Belediye için asli bir görev olmasa da, bu ihtiyacı karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Ertuğrul Mahallesi'nde yapılacak okuldan sonra, Başkan Erdem aynı şekilde 23 Nisan Mahallesi'ne de bir devlet okulu kazandırmayı planladıklarını ifade etti. Hayırsever iş insanı Kamışoğlu'nun desteğiyle yapılacak okul inşaatı için yatırımcı bulunduğunu ve en kısa süre içinde protokol imzalanarak bu bölgede de çalışmalara başlanacağını sözlerine ekledi.

İmza töreninin sonunda Vali Demirtaş, Başkan Turgay Erdem, Kaymakam Murat Süzen ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Reisoğlu, hayırsever Kamışoğlu'na sağladığı destek için teşekkürlerini iletti.