Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kazımpaşa ve civar mahallelerde sürdürdüğü evsel atık sularını arıtma tesisine güvenle taşıyacak 17 bin 500 metrelik altyapı hattının yüzde 54’lük kısmını tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Serdivan Kazımpaşa ve bölge mahallelerinin tümünü etkileyen atık su hat imalatında önemli bir aşamaya geldi. Ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde hattın yüzde 54’lük kısmı tamamlandı. Toplam uzunluğu 17 bin 500 metre olacak hat üzerinde devam eden çalışmalar sayesinde 12 bin 250 metrelik yeni atık su hattı bölgeye kazandırıldı. Proje tamamlandığında ise bölgenin atık suları doğaya zarar vermeden, güvenli ve eksiksiz şekilde taşınacak.