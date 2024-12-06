Öğrenciler, engelli bireylere hediyeler sunup birlikte oyunlar oynayarak keyifli anlar geçirdi. Ziyaret, renkli ve neşeli görüntülere sahne oldu.

İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi, Gazipaşa Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencilerini konuk etti. Öğrenciler, öğretmenlerinin eşliğinde, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla merkezde eğitim gören engelli bireyleri ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyaret sırasında pasta kesildi ve öğrencilere merkez hakkında bilgiler verildi.

Ziyaret, eğlenceli anlarla dolu anlar yaşattı. Öğrenciler, engelli bireylerle sıcak bir bağ kurarak dostlukların temellerini attı. Kendilerine gösterilen ilgiye büyük sevinç yaşayan engelli bireyler de yeteneklerini sergilemeyi ihmal etmedi. Bazıları saz çalıp türkü söyledi, bazıları ise dans etti. Öğrencilerle birlikte çeşitli etkinlikler ve oyunlar oynayan engelli bireyler, unutulmaz bir gün geçirirken uzun sohbetler de gerçekleştirdiler.