Bazı basın yayın organlarında yer alan “Öğretmenlere camide seminer verilecek” iddiası doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Öğretmenlere camide seminer verileceği iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Bahse konu seminerin cami içerisindeki ibadet alanında değil konferans salonunda verileceğinin altı çizilen açıklamada, "23 - 27 Eylül 2024 tarihlerinde 30 saat olarak planlanan eğitim seminerlerinin, öğretmenlere ulaşım kolaylığı sağlanması, planlanan eğitimlere uygun kullanılabilecek konferans salonlarının bulunması nedeniyle Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii ve Kültür Merkezi’nde yer alan ‘konferans salonlarında’ yapılması uygun görülmüştür. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.