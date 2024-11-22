Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve ekibi, yaklaşık 4 bin öğretmeni ziyaret ederek Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Darıca Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerin mutluluğuna ortak oldu. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçe genelindeki bütün okullar tek tek ziyaret edildi. Başkan Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra başkan yardımcıları ile birlikte bütün birim müdürleri ayrı gruplar halinde bütün mahallelerde tek tek okulları ziyaret etti. Ekipler, tek tek bütün öğretmenleri ziyaret ederek çiçek hediye edip Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Öğretmenlerin büyük bir fedakarlık ve özveriyle çalıştıklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin yetiştirilmesinde mihenk taşı olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştiren öğretmenlik mesleği, en kutsal mesleklerdendir. Büyük bir özveriyle ve fedakarlıkla ülkemizin dört bir yanında canla başla çalışan öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Bizler her yıl olduğu gibi bu yıl da bütün ekibimizle birlikte Darıca’mızdaki okullarda eğitim veren her bir öğretmenimizi ziyaret ederek mutluluklarına ortak olmak istedik. Bu duygu ve düşüncelerle 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün, tüm öğretmenlerimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.