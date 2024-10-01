Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un ’tehdidi’ nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig’in 7. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa mücadelesindeki ’tehdidi’ nedeniyle;

- Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi’nin sportmenliğe aykırı hareketi

- Galatasaray, çirkin ve kötü tezahüratı

- Gaziantep FK, talimatlara aykırı hareketi

- Beşiktaş ve Kayserispor, çirkin ve kötü tezahüratı ve saha olayları nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.