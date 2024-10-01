Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa maçındaki 'tehdidi' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 7. haftasında yaşanan disiplin olaylarını açıkladı. Buna göre, sevk edilenler şunlar:

- Okan Buruk'un tehdidi,

- Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi'nin sportmenliğe aykırı hareketi,

- Galatasaray'ın çirkin ve kötü tezahüratı,

- Gaziantep FK'nın talimatlara aykırı hareketi,

- Beşiktaş ve Kayserispor'un çirkin ve kötü tezahüratı ile saha olayları.

Bu durumlar nedeniyle ilgili kulüpler PFDK'ya sevk edildi.